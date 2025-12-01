Çakarlı araç kullanan gazeteciler kimler? Olay iddia! İsim isim saydı: Ahmet Hakan, Ferhat Murat, Candaş Tolga Işık, Hadi Özışık

Çakarlı araç tartışmaları yeni bir boyut kazandı. Hakkında çıkan iddialara sert çıkan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, katıldığı canlı yayında kendisiyle ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. Servis edilen araç fotoğrafı üzerinden hem Emniyete hem de İçişleri Bakanlığına tepki gösteren Başarır, çakarlı araç kullanan gazetecilerin isimlerini tek tek açıkladı.

Başarır, Halk Tv canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"6 SAYFALIK İSTİHBARAT RAPORU BANA 7 KEZ GELDİ"

"Günlerdir benim adıma kayıtlı bir arabanın takibi konuşuluyor. Bu yüzyılda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin milletvekili grup başkan vekilinin arabası Emniyet İstihbarat tarafından takip ediliyor. Arabasının görüntüleri çekiliyor ve 6 sayfalık istihbarat raporu WhatsApp'tan bana 7 kez geldi. Dolaşımda.

Şoförün ismi sahte. Muhammed Karaaslan kim? Biz günlerdir bu isim kim onu arıyoruz.

"BU ARABA BENİM ŞAHSIMIN ARACI"

Bu araba benim şahsımın aracı. Bunun vergilerini, HGS'sini hepsini biz ödüyoruz. Meclis de bana aynı marka arabayı bana vermiş. Bir gün koltuğuna oturmadım. Bir gün evlatlarımı gezdirmedim o arabayla. Ben ben kendi şahsi aracımı kullandım.

ÇAKAR KULLANAN GAZETECİLER KİMLER? TEK TEK SAYDI

Ve şimdi soruyorum. Beni eleştiren Ferhat Murat ,gazeteci, çakar kullanıyor mu? Candaş Tolga Işık çakar kullanıyor mu? Ahmet Hakan çakar kullanıyor mu? Serkan Toper çakar kullanıyor mu? Hadi Özışık çakar kullanıyor mu? Kardeşim söyleyin.

Emniyet müdürü ,içişleri bakanı. Soruyorum çıksın açıklasın.

"70 MİLYONLUK ARACININ ÇAKARINI VERMİŞ"

Mehmet Ali Çelebi arkadaşının Bertney marka. Marka veriyorum çünkü bu araba 70 milyon çakarını vermiş araç başkasının üzerine."

Başarır'ın söz konusu iddiaları da bir anda gündem yaratırken, sosyal medyada tepkiler de peş peşe geldi.

CÜNEYT ÖZDEMİR: "TEK TEK SİZLERİ BEN DEŞİFRE EDECEĞİM"

Çakarlı araç kullanan gazetecilerle ilgili en dikkat çeken paylaşım gazeteci Cüneyt Özdemir'den geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Özemir, şu ifadeleri kullandı:

"Ben hayatımda hiç ama hiç kullanmadım ama çakarlı araç kullanan hangi gazeteci varsa utanmalı bence...

Biz teşhir etmeyelim ama, siz bırakın bari...

DERHAL!!!

(Yoksa tek tek sizleri ben deşifre edeceğim...)"

NE OLMUŞTU?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a tahsis edilen TBMM plakalı ve çakar tertibatlı makam aracının İstanbul'da yapılan bir trafik denetimine takıldığı; araçtan iş insanı Mehmet Hazım Giray'ın çıktığı iddia edilmişti.

Söz konusu iddialar sonrası "resmi araç suistimali” üzerinden yapılanın ne kadar etik olduğuyla ilgili tartışmalar kamuoyunda yer bulmuştu.