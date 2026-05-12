Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burcu Köksal'a 'hoş geldin' mesajı: "Afyonkarahisar için el ele vereceğiz"

AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı gerçekleşti. Bugünkü toplantı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılımı nedeniyle dikkatle takip edildi. Toplantının sonunda Burcu Köksal ve AK Parti'ye katılan diğer isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı AK Parti rozetleriyle birlikte poz verdi.

"BİZİ KENDİ SIĞ GÜNDEMLERİYLE MEŞGUL ETMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığımız bu yolda 25 yıldır milletimizin desteğiyle aynı kararlılıkla yürüyoruz. Milletimizin umudunu boşa çıkardık. Patlak veren kokuşmuşluk karşısında böyle bir hareketin mensubu olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Hizmetle, vizyonla işi olmayanların bizi kendi sığ gündemleriyle meşgul etmelerine izin vermeyeceğiz.

CHP'YE YÜKLENDİ

Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı. CHP yönetimi yanlışı daha büyük yanlışla telafi etmeye çalışmaktadır. Bu son derece bayat bir stratejidir, ucuz bir politikadır ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur. Herkesi bir kez daha siyasette seviyeyi, nezaketi, centilmenliği gözetmeye davet ediyorum.

'BURCU KÖKSAL' MESAJI: AFYON'UN GELİŞMESİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımıza 'Aramıza hoş geldiniz' diyoruz. Yeni arkadaşlarımızla el ele verip tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha çok gelişmesi için birlikte çalışacağız.

KÖKSAL'IN ROZETİNİ TAKTI

Konuşmasının ardından Burcu Köksal sahneye gelirken AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İşte o anlar:

Burcu Köksal'la birlikte istifa eden meclis üyeleri ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da AK Parti'ye katıldı.