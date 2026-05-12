HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Burcu Köksal'a 'hoş geldin' mesajı: "Afyonkarahisar için el ele vereceğiz"

İçerik devam ediyor
Mehmet Hazar Gönüllü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a "hoş geldin" diyerek "Yeni arkadaşlarımızla el ele verip tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha çok gelişmesi için birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı gerçekleşti. Bugünkü toplantı Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye katılımı nedeniyle dikkatle takip edildi. Toplantının sonunda Burcu Köksal ve AK Parti'ye katılan diğer isimler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taktığı AK Parti rozetleriyle birlikte poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Burcu Köksal a hoş geldin mesajı: "Afyonkarahisar için el ele vereceğiz" 1

"BİZİ KENDİ SIĞ GÜNDEMLERİYLE MEŞGUL ETMELERİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan mesajlar şöyle:

  • Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyerek çıktığımız bu yolda 25 yıldır milletimizin desteğiyle aynı kararlılıkla yürüyoruz. Milletimizin umudunu boşa çıkardık. Patlak veren kokuşmuşluk karşısında böyle bir hareketin mensubu olmanın haklı gururunu yaşıyorum. Hizmetle, vizyonla işi olmayanların bizi kendi sığ gündemleriyle meşgul etmelerine izin vermeyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Burcu Köksal a hoş geldin mesajı: "Afyonkarahisar için el ele vereceğiz" 2

CHP'YE YÜKLENDİ

  • Meyhane jargonuyla ona buna saldırarak, hakaret ederek siyasetteki kapasite açığı kapatılamaz. CHP yönetimi vatandaşın aklıyla alay etmeyi artık bırakmalı. CHP yönetimi yanlışı daha büyük yanlışla telafi etmeye çalışmaktadır. Bu son derece bayat bir stratejidir, ucuz bir politikadır ve kullanım ömrü çoktan dolmuştur. Herkesi bir kez daha siyasette seviyeyi, nezaketi, centilmenliği gözetmeye davet ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Burcu Köksal a hoş geldin mesajı: "Afyonkarahisar için el ele vereceğiz" 3

'BURCU KÖKSAL' MESAJI: AFYON'UN GELİŞMESİ İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞACAĞIZ

  • Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımıza 'Aramıza hoş geldiniz' diyoruz. Yeni arkadaşlarımızla el ele verip tam bir dayanışma içinde Afyon'un daha çok gelişmesi için birlikte çalışacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Burcu Köksal a hoş geldin mesajı: "Afyonkarahisar için el ele vereceğiz" 4

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
AK Parti Genel Merkez'de Burcu Köksal hareketliliği AK Parti Genel Merkez'de Burcu Köksal hareketliliği
CHP lideri Özel'den Burcu Köksal'a: "Evet tehdit ediyorum" CHP lideri Özel'den Burcu Köksal'a: "Evet tehdit ediyorum"

KÖKSAL'IN ROZETİNİ TAKTI

Konuşmasının ardından Burcu Köksal sahneye gelirken AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

İşte o anlar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Burcu Köksal a hoş geldin mesajı: "Afyonkarahisar için el ele vereceğiz" 5

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Burcu Köksal a hoş geldin mesajı: "Afyonkarahisar için el ele vereceğiz" 6

Burcu Köksal'la birlikte istifa eden meclis üyeleri ve Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da AK Parti'ye katıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
24 ay geri ödemesiz, 10 milyon dolarlık finansman imkanı 24 ay geri ödemesiz, 10 milyon dolarlık finansman imkanı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 3 tutuklamaSamsun'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 3 tutuklama
Antik Anadolu tanrıçası Samsun’da sergileniyorAntik Anadolu tanrıçası Samsun’da sergileniyor
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
En Çok Okunan Haberler
Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Mustafa Destici'den Ahmet Türk'e: "Ne Kürdistan'ı lan!"

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Aynı şehirde iki farklı havuzda peş peşe ölümler!

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Yeni sezonun ilk transfer bombası! Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev çalım

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

Derin dekoltesine yorum yağdı! "Estetik mi yaptırdın?"

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

150 bin TL maaş konuşuluyordu! Asgari ücretle işe başladılar

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

Akaryakıta zam geldi: 12 Mayıs 2026 benzin, motorin, LPG fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.