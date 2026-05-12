AK Parti Genel Merkez'de Burcu Köksal hareketliliği

AK Parti’ye katılacağını duyuran Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasına geldi.

NE OLMUŞTU?

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın AK Parti’ye geçeceği iddiası geçen hafta siyaset kulislerinde gündeme geldi. İddiaların ardından CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı “seçmen iradesi” vurgusu yaparken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Köksal’a ulaşamadığını ve yalanlama gelmemesinin iddiaları güçlendirdiğini söyledi.

Köksal ise daha sonra sessizliğini bozarak AK Parti’ye katılacağını açıkladı; kararında herhangi bir baskı, tehdit ya da soruşturma olmadığını belirtti ve “CHP beni çok yordu” dedi. CHP MYK, Köksal’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk ederken, Köksal’ın CHP üyeliğinden e-Devlet üzerinden istifa ettiği de öne sürüldü.

