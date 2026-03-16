Trump'ın sözlerine Pezeşkiyan'dan yanıt: "Anlamsız"

ABD Başkanı Trump bugün yaptığı açıklamada savaşın yakında sona ereceğini ama İran'ın henüz bir anlaşmaya hazır olmadığını ifade etmişti. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan Trump'ın sözlerine yanıt geldi. Pezeşkiyan, ülkesine saldırı düzenlenmeyeceğinden emin olana kadar saldırıların durmasını konuşmanın anlamsız olduğunu söyledi.

Trump'ın sözlerine Pezeşkiyan'dan yanıt: "Anlamsız"

Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile dün yaptığı telefon görüşmesinin içeriğine ilişkin açıklamada bulundu.

"SALDIRININ DURMASINI KONUŞMAK ANLAMSIZ"

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Macron ile görüşmesinde ülkesinin bu savaşı başlatmadığını belirterek, "Saldırılara karşı savunma, hepimizin bildiği doğal bir haktır. Topraklarımıza bir daha saldırı olmayacağından emin olmadığımız sürece saldırının durmasını konuşmak anlamsızdır." ifadelerini kullandı.

Trump ın sözlerine Pezeşkiyan dan yanıt: "Anlamsız" 1

"SON VERİLMELİ"

Pezeşkiyan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bölgedeki ABD üslerinin komşularımızla ilişkilerimizi bozma amacıyla İran'a karşı kullanılmasına son verilmelidir.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları görmezden gelinerek bölgede barış ve istikrar sağlanamaz. İran zorbalara teslim olmayacak."

Trump ın sözlerine Pezeşkiyan dan yanıt: "Anlamsız" 2

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, uluslararası toplumun ABD ve İsrail saldırılarını kınamasını ve “saldırganları uluslararası hukuka saygı duymaya ikna etmesini” beklediklerini vurgulayarak “Doğru olmayan bilgilere dayanarak ve bir ülkeyi ele geçirmek amacıyla savaş başlatmak, 21. yüzyılda Orta Çağ'dan kalma bir eylemdir." dedi.

16 Mart 2026
16 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakim, hakim eşinden şikayetçi oldu: "Yiyecek ve kıyafetlerde zehirli maddeler olabilir"Hakim, hakim eşinden şikayetçi oldu: "Yiyecek ve kıyafetlerde zehirli maddeler olabilir"
Bakan Ersoy'dan İlber Ortaylı için duygusal veda: "Hem eserleriyle, hem fikirleriyle yaşamaya devam edecek"Bakan Ersoy'dan İlber Ortaylı için duygusal veda: "Hem eserleriyle, hem fikirleriyle yaşamaya devam edecek"

İran İsrail ABD Amerika Birleşik Devletleri
En Çok Okunan Haberler
CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

CANLI | İran'dan kamikaze saldırısı: Kritik petrol tesisi vuruldu

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

IKYB'den kritik açıklama: "İhraç edecek petrol kalmadı"

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

Galatasaray maçı öncesi Liverpool'da deprem! Paramparça oldular

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı! ''En yüksek günlük kazanç''

3 yıl sonra geri döndü! 24 saatte servet kazandı! ''En yüksek günlük kazanç''

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

Murat Ülker kararını verdi: Fabrikasını satıyor!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

SGK artık ödemeyecek: Yargıtay’dan tartışma yaratacak karar!

En Çok Aranan Haberler

