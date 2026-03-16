Savaşta 17. gün! Trump: 'O görüntüler gerçek değil'

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından İran'ın Körfez'deki tüm ABD üssü bulunan ülkeleri vurmasının üzerinden 17 gün geçti. Dünya savaşın bitmesini, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının beklerken hareketlilik daha da arttı. Ülkelerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsrail, İran'daki 200'den fazla hedefe saldırdığını duyurdu. Lübnan'a saldırıların ise Mayıs sonuna kadar devam edebileceği vurgulandı. İşte savaşta dakika dakika yaşananlar...

06.45 "O GÖRÜNTÜLER GERÇEK DEĞİL" ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uçak gemisi USS Abraham Lincoln'e (CVN-72) "asla saldırmadığını" ve paylaşılan görüntülerin gerçek olmadığını iddia etti.

06.15 İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI İsrail'in 2 Mart itibarıyla Lübnan'a başlattığı genişletilmiş saldırılarının, 21-22 Mayıs'taki Yahudilerce kutsal "Şavuot Bayramı"na kadar sürdürebileceği iddia edildi.

05.15 DUBAİ'DEKİ TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yakınlarındaki bir yakıt deposuna isabet eden insansız hava aracının (İHA) sebep olduğu yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

03.40 SİRENLER BU KEZ BAHREYN'DEN ÇALDI Bahreyn, ülkede çalan sirenlerin ardından vatandaşları sakin olmaları ve en yakın güvenli noktaya yönelmeleri konusunda uyardı.

02.30 İSRAİL: İRAN'DA 200'DEN FAZLA HEDEFE SALDIRDIK İsrail ordusu, ABD ile düzenledikleri saldırılarda İran'ın batısında ve orta kesiminde 200'den fazla hedefin vurulduğunu ileri sürdü. Ordudan yapılan açıklamada, İran'ın balistik füze stoku ve savunma sistemlerini azaltmak amaçlı saldırılar düzenlendiği kaydedildi.