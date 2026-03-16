Orta Doğu'daki savaşta 17. güne girildi. Körfez'de en hareketli gecelerden biri yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump İran'ın, uçak gemisi USS Abraham Lincoln'e saldırı iddialarını yalanladı ve görüntülerin gerçek olmadığını söyledi. Dubai'deki tüm uçuşlar askıya alındı. Bahreyn'de sirenler çaldı ve vatandaşların en yakındaki güvenli bölgelere gitmeleri istendi.

Ufuk Dağ

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından İran'ın Körfez'deki tüm ABD üssü bulunan ülkeleri vurmasının üzerinden 17 gün geçti. Dünya savaşın bitmesini, Hürmüz Boğazı'nın açılmasının beklerken hareketlilik daha da arttı. Ülkelerden peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. İsrail, İran'daki 200'den fazla hedefe saldırdığını duyurdu. Lübnan'a saldırıların ise Mayıs sonuna kadar devam edebileceği vurgulandı. İşte savaşta dakika dakika yaşananlar...

06.45

"O GÖRÜNTÜLER GERÇEK DEĞİL"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın uçak gemisi USS Abraham Lincoln'e (CVN-72) "asla saldırmadığını" ve paylaşılan görüntülerin gerçek olmadığını iddia etti.

Savaşta 17. gün! Trump: O görüntüler gerçek değil 1

06.15

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail'in 2 Mart itibarıyla Lübnan'a başlattığı genişletilmiş saldırılarının, 21-22 Mayıs'taki Yahudilerce kutsal "Şavuot Bayramı"na kadar sürdürebileceği iddia edildi.

05.15

DUBAİ'DEKİ TÜM UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yakınlarındaki bir yakıt deposuna isabet eden insansız hava aracının (İHA) sebep olduğu yangın nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda tüm uçuşların geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

03.40

SİRENLER BU KEZ BAHREYN'DEN ÇALDI

Bahreyn, ülkede çalan sirenlerin ardından vatandaşları sakin olmaları ve en yakın güvenli noktaya yönelmeleri konusunda uyardı.

02.30

İSRAİL: İRAN'DA 200'DEN FAZLA HEDEFE SALDIRDIK

İsrail ordusu, ABD ile düzenledikleri saldırılarda İran'ın batısında ve orta kesiminde 200'den fazla hedefin vurulduğunu ileri sürdü.

Ordudan yapılan açıklamada, İran'ın balistik füze stoku ve savunma sistemlerini azaltmak amaçlı saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Savaşta 17. gün! Trump: O görüntüler gerçek değil 2

00.50

"İRAN'A SALDIRILAR BELİRLENEN HIZDA İLERLEMİYOR"

İsrailli güvenlik kaynakları, İran'a karşı yürütülen savaşın "askeri kurumun savaşın başında belirlediği hızda ilerlemediğini" belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, İran'a yönelik savaşta ilk saldırının "beklenenden daha iyi" olduğu ancak "savaşın başlangıçta belirlenen hızda ilerlemediği" ifade edildi.

