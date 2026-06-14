HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Samsun’da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı

Samsun’da 5 ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun’da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum, İlkadım, Canik, Çarşamba ve Havza ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti ve kullanımına yönelik çalışma yürütüldü. Şüpheli şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda bin 915 adet sentetik ecza hap, 351,50 gram sentetik kannabinoid, 200 mililitre likit sentetik kannabinoid, 77,50 gram kokain, 35,66 gram eroin, 63,33 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 185 TL ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında yakalanan 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun’da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı 1

Samsun’da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı 2

Samsun’da 5 ilçede uyuşturucu operasyonu: 10 kişi yakalandı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sahildeki vatandaşlar alevleri görünce kovalarla yangın bölgesine koştuSahildeki vatandaşlar alevleri görünce kovalarla yangın bölgesine koştu
Afyonkarahisar'da dehşet! Köpek, kadının kolunu parçaladıAfyonkarahisar'da dehşet! Köpek, kadının kolunu parçaladı

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Güvenlik halatlarını bağlamadılar, genç kadını 40 metreden attılar

Eski eşini ve ihbara giden polisi yaralayıp intihar etti

Eski eşini ve ihbara giden polisi yaralayıp intihar etti

Dünya Kupası'na tatsız başladık! Milliler Avustralya'ya kaybetti

Dünya Kupası'na tatsız başladık! Milliler Avustralya'ya kaybetti

Vasiyetini açıkladı! Milyonluk çiftliğini tek bir yere bırakacak

Vasiyetini açıkladı! Milyonluk çiftliğini tek bir yere bırakacak

Kaldırımda satışa çıkardı, iş insanı satın aldı

Kaldırımda satışa çıkardı, iş insanı satın aldı

Altın, konut ve otomobili de etkiledi: 'Geçilirse yönelecekler'

Altın, konut ve otomobili de etkiledi: 'Geçilirse yönelecekler'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.