Aydın’da aranan 3 hükümlü jandarmadan kaçamadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı İncirliova ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüler tek tek yakalandı. Edinilen bilgiye göre; İncirliova ilçesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, ’Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Z. (36), Söke ilçesinde çalışmalarda ise ’Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık’ suçundan hakkında 6 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.D. (39), yine Söke’de gerçekleştirilen bir diğer çalışmada ise ’Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. (56) yakalandı. Hükümlüler, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır