NASA’nın teleskobunu kurtaracaktı, şimdi onu kurtarmaya çalışıyorlar!

Savunma teknolojileri şirketi Katalyst Space Technologies'e ait Link uzay aracı, yörüngede planlanandan daha hızlı alçalan Swift Gözlemevi'ne müdahale edilmesi amacıyla 3 Temmuz’da fırlatılmıştı.

Ancak görünüşe göre şimdi Swift'i kurtarma görevi de kurtarılmaya muhtaç.

SON 72 SAATTİR ÇOK EKSENLİ DÖNÜŞ İÇİNDE

The Verge'e göre, uzay aracını fırlatan Katalyst şirketi, Link uzay aracının son 72 saat boyunca “çok eksenli bir dönüş” içinde olduğunu ve bunun da aralıklı iletişime yol açtığını açıkladı.

Sorunun nedenini tespit eden şirket, görevi kurtarmak için çalışıyor ve Link’in hâlâ “Swift ile buluşmak için uygulanabilir bir yola” sahip olduğuna inanıyor.