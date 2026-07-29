Pazarlarda tartı ve tezgahlar mercek altında

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında gerçekleştirdiği denetimlerde hem pazarcı esnafını hem de ölçü ve tartı aletlerini mercek altına alıyor.

Kartepe Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, pazarcı esnafının tezgah düzeni ve satış faaliyetleri incelendi. Vatandaşların alışverişlerini güvenli ve sağlıklı ortamda gerçekleştirebilmesi amacıyla yapılan kontrollerde, ürünlerin satış şartları ve kullanılan tartıların doğruluğu denetlendi. Ekipler, vatandaşların satın aldığı ürünleri belediyeye ait hassas terazilerde yeniden tartarak, ürün miktarının esnaf tarafından beyan edilen ve ücretlendirilen ağırlıkla örtüşüp örtüşmediğini kontrol etti. Yapılan uygulamayla ölçü ve tartı konusunda yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedeflendi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır