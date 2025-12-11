HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Habertürk Emekçileri hesabının 3 Ekim paylaşımları sosyal medyayı salladı!

Mehmet Akif Ersoy tutuklandıktan sonra Habertürk'te yaşananlarla ilgili peş peşe paylaşımlar geldi. Bunlardan en dikkat çekeni ise 3 Ekim 2025'te Habertürk Emekçileri adlı hesabın paylaşımları oldu. Ersoy'un çarpık ilişkilerinin hedef alındığı paylaşımlarda korkunç iddialar var.

Habertürk Emekçileri hesabının 3 Ekim paylaşımları sosyal medyayı salladı!
Ufuk Dağ

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gece saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevk yazısında, "Kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, ardından ikiden fazla kişilerin cinsel ilişki yaşadıkları, çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladıkları" ifadeleri ise kamuoyunda büyük ses getirdi.

Habertürk Emekçileri hesabının 3 Ekim paylaşımları sosyal medyayı salladı! 1

PEŞ PEŞE İFŞALAR

Bu sabah ise eski Habertürk spikerlerinden Nur Köşker'in Mehmet Akif Ersoy ifşası gündemin en çok konuşulan konuları arasında kendine yer buldu. Öte yandan Habertürk Emekçileri adlı bir hesabın 3 Ekim paylaşımları sosyal medyada ses getirdi. Henüz gözaltı sürecinin yaşanmadığı dönemde bu paylaşımların yapılması ise dikkat çekti.

Habertürk Emekçileri hesabının 3 Ekim paylaşımları sosyal medyayı salladı! 2

Habertürk Emekçileri hesabının paylaşımlardan bazıları şu şekilde;

  • Mehmet Akif Ersoy ile birlikte olmayı ve bu fuhuş şebekesinin içinde yer almayı reddettiği için işinden ayrılmak zorunda kalan arkadaşlarımızın da geri gelmeleri sağlanmalı, mağduriyetleri giderilmelidir.
  • Prim vererek çalışanların lehine yönelik ilk adımı atan TMSF yönetiminden beklentimiz bu çirkin çarka son vererek sadece işini yapan çalışanlar ile kanalı töhmetten kurtarmaktır.
  • Ersoy'un fuhuş şebekesinin içinde yer alanlar Habertürk binasında her alanda kayırılıyor ve dokunulmaz oluyor.
  • Ersoy'un fuhuş şebekesi P.H.'nin dahil olmasıyla daha da çarpık bir hal aldı. P.H. Mehmet Akif Ersoy'un birlikte olduğu kadınların bekçisi.
  • Ersoy birlikte olduğu G.Ö.'yü Bakırköy'deki evinden işe götürülüp getirmesi için Habertük'ün şoförlü aracını tahsis etti.

Habertürk Emekçileri hesabının 3 Ekim paylaşımları sosyal medyayı salladı! 3

  • Ersoy ilişki yaşadığı dış haberler editörü G. Ö.'yü de ekrana çıkartmaya başladı. Boşandıktan sonra lüks barlarda birlikte takıldığı Ö.'ye Dünyada Nasıl diye özel program yaptırıyor.
  • Ersoy'un yayın yönetmeni olur olmaz ekrana çıkarttığı kanalın en ayrıcalıklı kişisi yaptığı isimlerden biri S.Ş.. Önüne konulan soruyu dahi soramaması nedeniyle editörleri bıktıran Ş. şikayet ettiği için editör Mustafa Yıldız işten atıldı.
  • Ersoy hiçbir deneyimi olmayan sevgilisi K.U.'yu ekran yüzü yaptı. Saha deneyimi olmamasına Habertürk'ün onlarca deneyimli muhabiri bulunmasına karşın Suriye'ye yolladı. U.nun ekranda olması için özel yayınlar yaptırıyor.
  • Ersoy'un birlikte olduğu kadınları ekran yüzü yapması ve bu kadınların katıldığı çirkin partilere önceki yönetim tarafından ses çıkartılmadı. Yönetim değişikliği nedeniyle oluşan boşluğu fırsat bilen Ersoy daha da çarpık hale getirerek sürdürüyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan duyurdu: 22 ilde DEAŞ operasyonu!Bakan duyurdu: 22 ilde DEAŞ operasyonu!
İstanbul'da yangın dehşeti: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandıİstanbul'da yangın dehşeti: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Habertürk Mehmet akif Ersoy paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy tutuklandı!

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

Mauro Icardi veda mı ediyor? Dikkat çeken açıklama

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

'Şırdancı Mehmet' kaza yaptı: Çaptığı kadının kolu ve bacağı kırıldı

Fed'in faiz kararı belli oldu

Fed'in faiz kararı belli oldu

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

CHP lideri Özel emekliye vaadini tekrarladı! Miktarını da açıkladı: "Her bayram verilecek"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.