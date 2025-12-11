Habertürk Emekçileri hesabının 3 Ekim paylaşımları sosyal medyayı salladı!

Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy gece saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sevk yazısında, "Kendi konutlarında uyuşturucu madde kullanılmasına kendi konutlarında yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri, ardından ikiden fazla kişilerin cinsel ilişki yaşadıkları, çevresindeki kadınları bu şekilde ilişkiye sokarak ilerleyen süreçte kendilerine ve çevrelerine sektörel ve maddi anlamda menfaat sağladıkları" ifadeleri ise kamuoyunda büyük ses getirdi.

PEŞ PEŞE İFŞALAR

Bu sabah ise eski Habertürk spikerlerinden Nur Köşker'in Mehmet Akif Ersoy ifşası gündemin en çok konuşulan konuları arasında kendine yer buldu. Öte yandan Habertürk Emekçileri adlı bir hesabın 3 Ekim paylaşımları sosyal medyada ses getirdi. Henüz gözaltı sürecinin yaşanmadığı dönemde bu paylaşımların yapılması ise dikkat çekti.

Habertürk Emekçileri hesabının paylaşımlardan bazıları şu şekilde;

Mehmet Akif Ersoy ile birlikte olmayı ve bu fuhuş şebekesinin içinde yer almayı reddettiği için işinden ayrılmak zorunda kalan arkadaşlarımızın da geri gelmeleri sağlanmalı, mağduriyetleri giderilmelidir.

Prim vererek çalışanların lehine yönelik ilk adımı atan TMSF yönetiminden beklentimiz bu çirkin çarka son vererek sadece işini yapan çalışanlar ile kanalı töhmetten kurtarmaktır.

Ersoy'un fuhuş şebekesinin içinde yer alanlar Habertürk binasında her alanda kayırılıyor ve dokunulmaz oluyor.

Ersoy'un fuhuş şebekesi P.H.'nin dahil olmasıyla daha da çarpık bir hal aldı. P.H. Mehmet Akif Ersoy'un birlikte olduğu kadınların bekçisi.

Ersoy birlikte olduğu G.Ö.'yü Bakırköy'deki evinden işe götürülüp getirmesi için Habertük'ün şoförlü aracını tahsis etti.