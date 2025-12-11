HABER

Bakan Yerlikaya duyurdu: "22 ilde 92 DEAŞ şüphelisi yakalandı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen kararlı operasyonların hız kesmeden sürdüğünü açıkladı. Bakan Yerlikaya, jandarma ekiplerinin son iki haftada 22 ilde düzenlediği operasyonlarda, DEAŞ terör örgütüne finans sağladığı ve sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı belirlenen 92 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüpheliyi yakaladık" dedi.

"22 İLDE SON 2 HAFTADA OPERASYONLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye’nin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için yılın 365 günü, gece gündüz yürütülen operasyonlara devam edildiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi; "DEAŞ terör örgütüne finans sağlayan, sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan 92 şüpheliyi Jandarmamızın 2 haftadır süren operasyonlarında yakaladık. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca, Adana, Aksaray, Antalya, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Mersin, Osmaniye, Siirt, Tekirdağ ve Yozgat olmak üzere toplam 22 ilde son 2 haftada operasyonlar gerçekleştirildi."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

DEAŞ Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı içişleri bakanlığı son dakika
