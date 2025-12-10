HABER

Kastamonu'da anne ve oğlunun cansız bedenleri bulunmuştu! Ölüm nedenleri belli oldu

Kastamonu Bozkurt'ta 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile oğlu Osman Yaşar'ın kaybolduktan sonra cansız bedenleri bulunmuştu. Anne ve oğlunun ölümüne ilişkin otopsi raporu tamamlandı. Raporda, anne Huriye Helvacı'nın hipotermiye, 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın ise yüksekten düşmeye bağlı olarak öldükleri belirtildi.

İlçeye bağlı Köseali köyünün ormanlık alanında 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile oğlu Osman Yaşar'ın cansız bedenlerinin bulunmasına ilişkin İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Anne ve çocuğun ölümüne ilişkin Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulunca hazırlanan otopsi raporu, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

ANNE HİPOTERMİDEN ÖLDÜ

Anne Helvacı için zehirlenmeye bağlı ölüme ilişkin tıbbi delil bulunmadığı belirtilen raporda, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Kişinin vücudunda dış muayenede tespit edilen travmatik değişimlerin soğuk ortamda kalma (hipotermi) neticesinde vücut ısısını düzenleyen (termoregülasyon) merkezinin işlevinin bozulmasına bağlı vücut sıcaklığında yükselme hissiyatı nedeniyle giysilerini çıkarması (paradoksal soyunma) sonrası ormanlık alanda yürümesi esnasında oluşabilecek nitelikte oldukları, ölüm meydana getirebilecek nitelikte olmadıkları, kişinin soğuk ortamda kalma (hipotermi) dışında başkaca bir travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delillerinin bulunmadığı, kişinin ölümünün soğuk ortamda kalma (hipotermi) ve gelişen komplikasyonlar sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliği ile mütalaa olunur."

Huriye Helvacı'nın bedeninde ve kıyafetlerinde yapılan incelemede farklı bir kişiye ait DNA örneğine rastlanmadığı da raporda yer aldı.

OĞLU YÜKSEKTEN DÜŞEREK ÖLDÜ

Raporda, Osman Yaşar Helvacı'ya ilişkin de "Çocuğun ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafa kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama, beyin kanaması, beyin doku harabiyeti meydana gelmiş olduğu, olay yeri inceleme raporunda özellikleri belirtilen kayalıklardan düşmekle husullerin mümkün olduğu oy birliği ile mütalaa olunur." ifadelerine yer verildi.

TELEFON DA İNCELENDİ

Öte yandan soruşturma kapsamında anne Huriye Helvacı'nın ormanlık alanda kapalı şekilde bulunan telefonunun da açıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, şarjı bittiği için kapandığı anlaşılan telefonda yapılan incelemede, herhangi şüpheli bir duruma rastlanmadı.

İlçe merkezinde 2 Kasım'da evden ayrılan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın bulunması için arama çalışmaları yürütülmüş, 11 Kasım'da çocuğun cesedi Köseali köyünün ormanlık arazisinde bulunan şelale tabanında, kadının cesedi ise oğlunun yaklaşık 50 metre üst tarafında bulunmuştu.

Kaynak: AA

