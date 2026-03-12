HABER

ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşta 13. güne girildi. Taraflar karşılıklı saldırılarını sürdürürken kayıplar da çoğalıyor. Son gelen görüntülerde ise ABD İran'ın hava kuvvetlerini hedef aldı. "İran hava gücünü her geçen gün kaybediyor" notuyla paylaşılan videoda İran'a ait olduğu ifade edilen askeri uçakların hava saldırılarıyla yok edildikleri anlar yer aldı. İşte o görüntüler.

Orta Doğu'daki savaş her gün daha da ciddi bir hal almaya devam ediyor. Taraflar karşılıklı misillemelerle askeri gücünü zayıflatmaya çalışırken ABD Merkez Komutanlığı'nın paylaştığı bir video, film sahnelerini aratmadı.

BÖYLE VURULDULAR

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik saldırıları ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı.

ABD’nin İran kaynaklı tehditlere karşı yalnızca savunma yapmadığı, aynı zamanda bu tehditleri sistematik şekilde ortadan kaldırdığı belirtilerek, "İran rejimi hava gücünü her geçen gün kaybediyor" denildi. CENTCOM’un kamuoyu ile paylaştığı yeni saldırı görüntülerinde, İran rejimine ait çok sayıda askeri uçağın hava saldırıları ile imha edildiği görüldü.

Kaynak: İHA

