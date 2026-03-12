ABD paylaştı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler: "İran hava gücünü kaybediyor"

Orta Doğu'daki savaş her gün daha da ciddi bir hal almaya devam ediyor. Taraflar karşılıklı misillemelerle askeri gücünü zayıflatmaya çalışırken ABD Merkez Komutanlığı'nın paylaştığı bir video, film sahnelerini aratmadı.

BÖYLE VURULDULAR

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik saldırıları ile ilgili yeni bir açıklama yayınladı.

ABD’nin İran kaynaklı tehditlere karşı yalnızca savunma yapmadığı, aynı zamanda bu tehditleri sistematik şekilde ortadan kaldırdığı belirtilerek, "İran rejimi hava gücünü her geçen gün kaybediyor" denildi. CENTCOM’un kamuoyu ile paylaştığı yeni saldırı görüntülerinde, İran rejimine ait çok sayıda askeri uçağın hava saldırıları ile imha edildiği görüldü.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır