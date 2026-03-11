Savaşta 12. gün! İran'daki Rusya başkonsolosluğu zarar gördü

Orta Doğu'da hareketlilik bitmek bilmiyor. Dünya ekonomisini derinden etkileyen Hürmüz gerginliği devam ederken hem İran'a hem İsrail'e hem de Lübnan'a füzeler düşmeye devam ediyor. İran'dan İsrail'e atılan füzeler Batı Şeria semalarında görüntülendi. Savaşta Rusya'nın bir konsolosluğunun zarar görmesinin ardından yapılan açıklama ise gündem oldu. İşte detaylar...
07.00
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’daki rejime ait hedeflere ve Lübnan’ın başkenti Beyrut yakınlarındaki Hizbullah hedeflerine yönelik yeni saldırıların yapıldığını açıkladı.
06.45
İsrail ordusu, gece boyunca İran’dan İsrail’e 3 dalga füze saldırısı yapıldığını açıkladı. Saldırılarda yaralanan kimsenin olmadığı belirtilirken, bazı füzelerin Tel Aviv'de isabet ettiği iddia edildi.
05.20
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine düzenlenen bir saldırıda Hizbullah’ın "Nasır" birimi komutanı Hasan Salame’nin öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, İran’ın Tahran ve Tebriz kentlerindeki rejime ait çok sayıda askeri hedefin vurulduğu bildirildi.
03.50
ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları Rusya ile gerilime neden olacak bir gelişmeye yol açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İran'ın İsfahan kentindeki Rusya konsolosluğunun 8 Mart'ta bölgeye gerçekleştirilen bombardıman sonucunda hasar gördüğünü duyurdu. Diplomatik temsilciliğe yapılan bir saldırının uluslararası hukukun "açık şekilde ihlali" olduğunu vurgulayan Zaharova, tüm tarafların "diplomatik misyonların dokunulmazlığı" ilkesine riayet etmesi gerektiğini belirtti. Zaharova, saldırıda can kaybı yaşanmadığını aktararak, "Ofis binası ve konutlardaki pencereler kırıldı ve birkaç çalışan patlama nedeniyle savruldu. Neyse ki, can kaybı veya ciddi yaralanma meydana gelmedi" ifadelerini kullandı.
