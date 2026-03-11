HABER

Savaşta 12. gün! İran'daki Rusya başkonsolosluğu zarar gördü

Ufuk Dağ

ABD-İsrail'in İran'a saldırısında 12. gün yaşanıyor. İran ve İsrail birbirine füze yağdırmaya devam ediyor. İsrail'in Lübnan'a saldırılarında üst düzey bir Hizbullah komutanı öldürüldü. Öte yandan İran'daki Rusya başkonsolosluğu da saldırılardan zarar gördü. Rusya savaştaki tüm taraflara açık çağrıda bulundu.

Orta Doğu'da hareketlilik bitmek bilmiyor. Dünya ekonomisini derinden etkileyen Hürmüz gerginliği devam ederken hem İran'a hem İsrail'e hem de Lübnan'a füzeler düşmeye devam ediyor. İran'dan İsrail'e atılan füzeler Batı Şeria semalarında görüntülendi. Savaşta Rusya'nın bir konsolosluğunun zarar görmesinin ardından yapılan açıklama ise gündem oldu. İşte detaylar...

Savaşta 12. gün! İran daki Rusya başkonsolosluğu zarar gördü 1

07.00

İSRAİL'DEN HİZBULLAH'A SALDIRI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran’daki rejime ait hedeflere ve Lübnan’ın başkenti Beyrut yakınlarındaki Hizbullah hedeflerine yönelik yeni saldırıların yapıldığını açıkladı.

Savaşta 12. gün! İran daki Rusya başkonsolosluğu zarar gördü 2

06.45

İRAN'DAN 3 DALGA FÜZESİ

İsrail ordusu, gece boyunca İran’dan İsrail’e 3 dalga füze saldırısı yapıldığını açıkladı. Saldırılarda yaralanan kimsenin olmadığı belirtilirken, bazı füzelerin Tel Aviv'de isabet ettiği iddia edildi.

05.20

ÜST DÜZEY HİZBULLAH KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyine düzenlenen bir saldırıda Hizbullah’ın "Nasır" birimi komutanı Hasan Salame’nin öldürüldüğünü açıkladı. Ayrıca, İran’ın Tahran ve Tebriz kentlerindeki rejime ait çok sayıda askeri hedefin vurulduğu bildirildi.

Savaşta 12. gün! İran daki Rusya başkonsolosluğu zarar gördü 3

03.50

RUSYA BAŞKONSOLOSLUĞU ZARAR GÖRDÜ

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları Rusya ile gerilime neden olacak bir gelişmeye yol açtı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, İran'ın İsfahan kentindeki Rusya konsolosluğunun 8 Mart'ta bölgeye gerçekleştirilen bombardıman sonucunda hasar gördüğünü duyurdu. Diplomatik temsilciliğe yapılan bir saldırının uluslararası hukukun "açık şekilde ihlali" olduğunu vurgulayan Zaharova, tüm tarafların "diplomatik misyonların dokunulmazlığı" ilkesine riayet etmesi gerektiğini belirtti. Zaharova, saldırıda can kaybı yaşanmadığını aktararak, "Ofis binası ve konutlardaki pencereler kırıldı ve birkaç çalışan patlama nedeniyle savruldu. Neyse ki, can kaybı veya ciddi yaralanma meydana gelmedi" ifadelerini kullandı.

