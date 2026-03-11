HABER

Hürmüz Boğazı'nda 16 mayın gemisi batırıldı! Trump'tan çok sert açıklama

Savaşın kalbi konumundaki Hürmüz Boğazı'nda tansiyon daha da arttı, füzeler peş peşe ateşlendi. ABD güçleri, küresel petrol ticaretinin merkezi konumundaki boğazda 16 İran mayın gemisini vurdu. CENTCOM, Tahran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye çalıştığını iddia etti. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarındaki bir konteyner gemisinde de bilinmeyen şüpheli bir cismin isabet etmesi sonucu hasar meydana geldiği bildirildi.

Devrim Karadağ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan güçlerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran'a ait bazı gemilere operasyon düzenlediğini ve toplamda 16 mayın döşeme gemisinin batırıldığını duyurdu.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NA MAYIN" İDDİASI

Operasyon, İran'ın dünya enerji ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'na mayın yerleştirdiğine dair iddiaların ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik sert bir uyarı yayımlayarak, eğer boğaza mayın yerleştirildiyse bunların “derhal kaldırılması gerektiğini” söyledi.

TRUMP: "GÖRÜLMEMİŞ ASKERİ SONUÇLAR DOĞAR"

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada İran'ın boğaza mayın yerleştirmesi halinde bunun ciddi askeri sonuçları olacağını belirtti.

ABD Başkanı, “Eğer mayınlar konulduysa hemen kaldırılmalı. Aksi takdirde İran için daha önce görülmemiş askeri sonuçlar doğar” ifadelerini kullandı. Trump daha sonra yaptığı bir açıklamada ise ilk etapta 10 aktif olmayan mayın gemisinin batırıldığını ve operasyonların devam edebileceğini öne sürdü.

CNN'e konuşan bazı kaynaklara göre İran son günlerde Hürmüz Boğazı'na sınırlı sayıda mayın yerleştirdi. Haberde, boğaza şu ana kadar yalnızca “birkaç düzine” mayın döşendiği ancak İran'ın elinde hâlâ çok sayıda küçük tekne ve mayın gemisi bulunduğu belirtildi. Bu durum, İran'ın isterse boğaza yüzlerce mayın yerleştirebileceği anlamına geliyor.

DÜNYA PETROLÜNÜN KRİTİK GEÇİŞ NOKTASI

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; Umman ile İran arasında bulunan Hürmüz Boğazı, küresel enerji arzının en kritik noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Enerji danışmanlık şirketi Kpler'in verilerine göre 2025 yılında günde yaklaşık 13 milyon varil ham petrol bu dar su yolundan geçti. Bu miktar, deniz yoluyla taşınan toplam petrolün yaklaşık yüzde 31'ine karşılık geliyor.

Uzmanlara göre bölgede yaşanacak herhangi bir askeri gerilim veya deniz trafiğini engelleyecek bir gelişme, küresel petrol fiyatlarında sert dalgalanmalara yol açabilir. Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmeler bu nedenle dünya enerji piyasaları tarafından yakından takip ediliyor.

BAE AÇIKLARINDAKİ GEMİYE SALDIRI ŞÜPHESİ

Öte yandan Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), BAE’deki Ras Al-Khaimah limanının yaklaşık 46 kilometre kuzeybatısındaki bir konteyner gemisine bilinmeyen şüpheli bir cismin isabet etmesi sonucu gemide hasar meydana geldiğini duyurdu.

Hasarın kesin boyutunu belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılırken, tüm mürettebatın güvende olduğu kaydedildi.

Bölgedeki gemilere dikkatli şekilde seyretmeleri ve şüpheli herhangi bir durumu UKMTO'ya bildirmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

