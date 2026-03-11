Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 yıl önce bugün Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını açıkladı

Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da 17 Kasım 2019 tarihinde ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı uzun seneler etkisi altına aldı. Türkiye'de ilk koronavürüs vakasının kaydedilmesinin üzerinden 6 yıl geçti.
Dünya geneline yayılan COVID-19 salgınının Türkiye'de tespit edilen ilk vakası Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020 günü açıklandı. Ülkedeki virüse bağlı ilk ölüm ise 15 Mart 2020'de gerçekleşti.
6 yıl önce bugün dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu.
Bakan Koca, 1 Nisan 2020'de yaptığı açıklamada koronavirüs vakalarının tüm Türkiye'ye yayıldığını açıklamıştı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum