Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 yıl önce bugün Türkiye'de ilk koronavirüs vakasını açıkladı

Bir dönem tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi Türkiye'de de uzun yıllar etkili olmuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının üzerinden tam 6 yıl geçti.

Çin'in Hubei bölgesinin başkenti olan Vuhan'da 17 Kasım 2019 tarihinde ortaya çıkan koronavirüs salgını tüm dünyayı uzun seneler etkisi altına aldı. Türkiye'de ilk koronavürüs vakasının kaydedilmesinin üzerinden 6 yıl geçti.

Dünya geneline yayılan COVID-19 salgınının Türkiye'de tespit edilen ilk vakası Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020 günü açıklandı. Ülkedeki virüse bağlı ilk ölüm ise 15 Mart 2020'de gerçekleşti.

6 yıl önce bugün dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının görüldüğünü basın açıklaması ile kamuoyuna duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6 yıl önce bugün Türkiye de ilk koronavirüs vakasını açıkladı 1

Bakan Koca, 1 Nisan 2020'de yaptığı açıklamada koronavirüs vakalarının tüm Türkiye'ye yayıldığını açıklamıştı.

