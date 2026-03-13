Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Sam Altman'dan yapay zeka uyarısı: "Önümüzdeki birkaç yıl acı verici olacak"

Teknoloji dünyasının en güçlü isimlerinden biri olan OpenAI CEO'su Sam Altman, son dönemde dönen yapay zeka odaklı tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

TRUMP'A HAK VERDİ

Nefes'te yer alan habere göre; OpenAI CEO’su Sam Altman, BlackRock Altyapı Zirvesi’nde yaptığı konuşmada yapay zekaya yönelik artan kamuoyu tepkisine değindi.

Altman, ABD Başkanı Donald Trump’ın “yapay zekanın ciddi bir halkla ilişkiler sorunu yaşadığı” yönündeki değerlendirmesine katıldığını belirterek, teknolojinin giderek şirketlerin işten çıkarmaları ve artan enerji maliyetleri için bir günah keçisi haline geldiğini söyledi.

Altman, “Veri merkezleri elektrik fiyatlarının artışından sorumlu tutuluyor. Neredeyse her işten çıkarma yapay zekaya bağlanıyor, gerçek neden bu olmasa bile” ifadelerini kullandı.

“AI WASHING” UYARISI

Altman, bazı şirketlerin işten çıkarmaları açıklarken yapay zekayı gerekçe göstermesine dikkat çekti.

Bu durumun “AI washing” olarak adlandırıldığını belirten Altman, bazı firmaların işten çıkarmaların gerçek nedeni yapay zeka olmasa bile bunu teknolojiye bağladığını ifade etti.

Ancak Altman’a göre iş dünyasındaki dönüşüm riski tamamen temelsiz değil. Yapay zekanın geleneksel iş modellerini ciddi şekilde etkileme potansiyeli bulunduğunu söyledi.

EMEK VE SERMAYE DENGESİ DEĞİŞİYOR

Altman, insanlık tarihinin büyük bölümünde toplumların kıtlıkla başa çıkmayı öğrenerek ekonomik sistemler kurduğunu ancak yapay zeka çağında “bolluğu yönetmenin” öğrenilmesi gerektiğini vurguladı.

Kapitalizmin uzun süredir emek ve sermaye arasında belirli bir güç dengesi üzerine kurulduğunu ifade eden Altman, yapay zekanın bu dengeyi değiştirdiğini söyledi.

Altman, “Eğer birçok işte bir GPU’dan daha fazla çalışmak mümkün değilse, bu durum sistemi kökten değiştirir” dedi.

YAPAY ZEKA EKONOMİK FAYDA EŞİĞİNİ GEÇTİ

Altman, son aylarda yapay zekanın basit yazılım destek araçlarından çıkarak birçok alanda karmaşık görevleri yerine getirebilen bir ekonomik araç haline geldiğini söyledi.

Yakın gelecekte yapay zeka ajanlarının günler hatta haftalar süren görevleri yönetebileceğini belirten Altman, bu sistemlerin kıdemli çalışanlara benzer şekilde proaktif görevler üstlenebileceğini ifade etti.

“SIFIR ÇALIŞANLI” ŞİRKETLER ORTAYA ÇIKIYOR

Altman, bazı girişimlerin çalışan sayısını minimumda tutarak sermayelerini doğrudan bilgisayar gücüne yatırmaya başladığını söyledi.

Özellikle Hindistan’da bazı girişimcilerin tamamen yapay zeka araçlarıyla çalışan “sıfır çalışanlı” şirketler kurmaya çalıştığını belirtti.

Bu şirketlerde yazılım geliştirme, hukuki işlemler ve müşteri hizmetlerinin büyük ölçüde yapay zeka sistemleriyle yürütüldüğünü ifade etti.

YÖNETİCİLER BİLE YAPAY ZEKAYA BAĞIMLI HALE GELEBİLİR

Altman, yapay zekanın yalnızca çalışanları değil, üst düzey yöneticileri de etkileyeceğini söyledi.

Veri merkezlerindeki hesaplama kapasitesinin 2028 yılına kadar insan beyninin toplam kapasitesini aşabileceğini öne süren Altman, gelecekte CEO’lar, bilim insanları ve devlet liderlerinin bile yapay zekadan yoğun destek almadan görevlerini yürütmesinin zorlaşabileceğini belirtti.

“DÜNYAYI ZEKAYLA DOLDURMAK İSTİYORUZ”

Altman, OpenAI’nin bu dönüşüm için dev veri merkezi projeleri geliştirdiğini açıkladı.

Şirketin gigawatt seviyesinde veri merkezleri kurmayı hedeflediğini belirten Altman, amaçlarının yapay zekayı elektrik veya su gibi temel bir hizmet haline getirmek olduğunu söyledi.

Altman, “Dünyayı zekayla doldurmak istiyoruz. İnsanların yapay zekayı her şey için kullanmasını istiyoruz” dedi.

EKONOMİK GÖSTERGELER DEĞİŞEBİLİR

Altman’a göre yapay zekanın yarattığı bolluk ekonomisi geleneksel ekonomik göstergeleri de değiştirebilir.

Bu süreçte GSYH gibi ölçütlerin kalıcı olarak düşebileceği, çünkü yapay zekanın maliyetleri sürekli aşağı çekebileceği ifade edildi.

Altman, tüm bu dönüşümün kısa vadede zor bir süreç olacağını vurgulayarak, “Önümüzdeki birkaç yıl acı verici bir uyum dönemi olacak ve toplumun nasıl yeniden şekilleneceğine dair yoğun tartışmalar yaşanacak” dedi.