Şampiyon at kavurma yapılmıştı! Sahibi ilk kez konuştu: "Büyük ızdırap duydum"

Geçtiğimiz gün Mersin'de yaşanan bir olay Türkiye'nin gündemine oturdu. Belediyenin ihtiyaç sahipleri için yemek dağıtan aşevinde kavurma dağıtıldı. Dağıtılan kavurmanın at eti olduğu tespit edildi. DNA analizleri yapılınca etin, Adana Yeşiloba Hipodromu'nda koşan ve üç kez birinci olan Smart Latch isimli kısrağa ait olduğu ortaya çıktı. Atın sahibi Suat Topçu konuyla ilgili olarak YouTube'da açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar!

"IZDIRAP DUYDUM

'Haberi alınca büyük ızdırap duydum' diyen Smart Latch isimli atın sahibi Suat Topçu'nun açıklamaları şöyle:

"Biz soruşturma açılmasını istiyoruz. İnşallah adalet yerini bulur ve sorumlular cezalarını alır. Bu at için önce damızlık başvurusu yaptık. Ancak veteriner muayenesinde fizyolojik sorunları olduğu ve damızlık olamayacağı söylendi. Bunun üzerine Osmaniye’de bir binicilik kulübü bulunduğu söylendi ve oraya gönderildi. Bunca seneden sonra böyle bir hata yaptık. Ama yarıştan çıkan atlar için kalıcı bir çözüm bulunması gerekiyor.

"HAYIR YAPARKEN KÖTÜLÜĞE VESİLE OLDUK"

Hayır yapmaya uğraşırken kötülüğe vesile olduk. Benim hatam devrini yapmadan bağışlamak oldu."

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaptığı yazılı açıklamada aşevine et alımlarının açık ihale yöntemiyle ve resmi denetimler eşliğinde yapıldığını belirtti. Belediye, et alımlarının Tarım İlçe Müdürlüğü mezbaha sorumlu veteriner hekiminin gözetiminde gerçekleştirildiğini ve laboratuvar analizleri doğrultusunda sürdürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada ayrıca, halk sağlığının her şeyin üzerinde tutulduğu ve tüm işlemlerin mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü vurgulandı.