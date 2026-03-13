AFAD duyurdu: Tokat’ta 5,5 büyüklüğünde deprem! Okullar 1 gün tatil edildi

Tokat'ta son dakika deprem... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; saat 03.35’te merkez üssü Tokat’ın Niksar ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 6,37 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Tokat ve ilçelerinin yanı sıra Samsun, Amasya, Ordu ve Sivas illerinden de hissedildi. Merkez üssü Niksar’da depreme uykularında yakalanan vatandaşlar panik ve korku içerisinde evlerinden dışarıya çıktı.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ’DEN PAYLAŞIM

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35’te meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir ihbar bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin” ifadelerini kullandı.

TOKAT VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Depremle ilgili Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, "Niksar merkezli meydana gelen ve civar illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Deprem sonrası, an itibariyle, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Gelişmeler ekiplerimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Allah milletimizi memleketimizi her türlü afetten korusun" denildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, Tokat'ın yanı sıra Samsun, Çorum, Amasya, Sinop ve çevre illerde de hissedildi.

Tokat Valisi Abdullah Köklü, deprem nedeniyle kendilerine herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini belirterek, ekiplerin saha tarama çalışmasına başladığını bildirdi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı da deprem nedeniyle kendilerine şu ana kadar olumsuz bir durum iletilmediğini ifade etti.

Amasya Valisi Önder Bakan ise depremin ardından kendilerine yansıyan bir olumsuzluk olmadığını kaydetti.

1942 YILINDA BÖLGEDE BÜYÜK DEPREM MEYDANA GELDİ

Deprem uzmanları Tokat’ın, içerisinden fay hattı geçen 24 ilden biri olduğu bilgilini paylaştı. Bölgeden geçen Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde 1942 yılında 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini hatırlatan uzmanlar, bu depremin ana fay hattı üzerindeki kollarından birinde meydana gelmiş olabileceğini bildirdi. Depremin büyüklüğü dikkate alındığında hasar meydana getirebileceğini ifade eden uzmanlar, ayrıca devam edeceği beklenen artçı depremler nedeniyle özellikle hasarlı evlere girilmemesi uyarısında bulundu.

AFAD’dan yapılan açıklamada ise “Tokat ilimizin Niksar ilçesinde saat 03.35’te meydana gelen ve Samsun, Amasya, Ordu, Sivas illerimizde de hissedilen 5.5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.” denildi.

TOKAT'TA EĞİTİME BUGÜN ARA VERİLDİ

Tokat'ta meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle il genelinde eğitime bugün ara verildi.

Tokat Valiliği'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Merkez üssü Niksar ilçemiz olan ve 5.5 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı her tür ve derecedeki resmi - özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 13 Mart Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir. İlgili kurumlarımız tarafından sahada gerekli inceleme ve kontroller titizlikle sürdürülmektedir. Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

ERBAA BELEDİYE BAŞKANI KARAGÖL: ŞU AN İÇİN OLUMSUZ DURUMLA KARŞILAŞMADIK

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremin ardından Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, bölgedeki son durum hakkında bilgi verdi. Belediye Başkanı Karagöl, sarsıntının ardından yapılan ilk incelemelerde ilçe merkezinde irtibat kurulan köylerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını ifade etti.

Deprem sırasında sahur için ayakta olduğunu belirten Başkan Ertuğrul Karagöl, “Şu an için Erbaa ilçemizde herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadık. Sadece itfaiye seslerinden dolayı belki vatandaşlarımız bir panik yaşamış olabilir. O saatte bir elektrikten kaynaklı bir yangın sebebiyle itfaiye ekiplerimiz dışarı çıkmıştı. Kaymakamımız Remzi Demir ile de görüştük. Köylerimizde de herhangi bir olumsuz durum olmadığını görüştük. Gerekli yerel kaynaklardan biz de bilgi almıştık. Şu an için hem merkezde hem köylerimizde hem yakın çevrede olumsuz bir durumun olmadığını söyleyebilirim. Çok geçmiş olsun. Bir panik havası yaşanmaması için de vatandaşlarımızın sakin kalması yönünde onları da buradan uyarmış olalım” dedi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Şevket Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır