İran’dan ateşlenen bir füze daha etkisiz hale getirildi! O görüntüler için soruşturma başlatıldı

İran’dan ateşlenen bir füzenin yine havada imha edilmesinin ardından sosyal medyada dolaşıma sokulan manipülatif ve dezenformasyon içeren paylaşımlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından resen soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Öte yandan kamu düzenini bozmayı, toplumda panik ve korku oluşturmayı amaçlayan içeriklere yönelik adli süreçlerin başladığı belirtildi.

HATAY VE GAZİANTEP'E DE FÜZE PARÇALARI DÜŞMÜŞTÜ

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıların ardından başlayan savaşta 14. güne girilirken; zaman zaman Türkiye hava sahasına yönelen füzeler olmuştu. Daha önce iki füze hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilmiş, parçaları Gaziantep ve Hatay'a düşmüştü.

NATO'DAN 'PATRIOT' HAMLESİ

Gelişmeler sonrası MSB, NATO'nun Malatya'ya Patriot hava savunma sistemini kuracağını duyurmuştu.