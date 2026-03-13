HABER

Trump'tan İran'a gözdağı! 'İran'ı tamamen yok ediyoruz' diyerek açıkladı: "Bugün ne olacağını izleyin"

ABD ile İsrail'in İran üzerine saldırılarıyla 28 Şubat'ta başlayan savaşta 14. güne girildi. Çatışmaların her geçen gün şiddetlenmesi uluslararası arena tedirginliğe yol açarken ABD Başkanı Donald Trump'tan çarpıcı bir açıklama geldi. İran'a yeni gözdağı veren Trump açıklamasında, 'bugün ne olacağını izleyin' vurgusunda bulundu.

Trump'tan İran'a gözdağı! 'İran'ı tamamen yok ediyoruz' diyerek açıkladı: "Bugün ne olacağını izleyin"
Doğukan Akbayır

Orta Doğu'da 28 Şubat'ta fitili ateşlenen yeni savaşta kan gövdeyi götürürken ABD Başkanı Donald Trump dün kameralar karşısında dans figürleri sergilemişti. Trump'ın bu tutumu tüm dünya çapında geniş kitleler tarafından eleştirilmişti. Trump bugün ise yine dünya gündemine bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu.

Orta Doğu'da kan gövdeyi götürürken Trump'tan 'dans' şov! "Tüm bu kaos ve ölümün ortasında..."

Orta Doğu'da kan gövdeyi götürürken Trump'tan 'dans' şov! "Tüm bu kaos ve ölümün ortasında..."

 Savaşta 14. gün! ABD uçağı Irak'ta düştü...

Savaşta 14. gün! ABD uçağı Irak'ta düştü...

İran'dan ateşlenen bir füze daha etkisiz hale getirildi!

İran’dan ateşlenen bir füze daha etkisiz hale getirildi!

"İRAN'I TAMAMEN YOK EDİYORUZ"

Sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaşımda bulunan ve İran'ı hedef alan Trump'ın ifadeleri şu şekilde:

Trump tan İran a gözdağı! İran ı tamamen yok ediyoruz diyerek açıkladı: "Bugün ne olacağını izleyin" 1

"İran'ın terörist rejimini askeri, ekonomik ve diğer her şekilde tamamen yok ediyoruz, ancak başarısız New York Times'ı okursanız, kazanmadığımız yanılgısına düşebilirsiniz. Oysa İran Donanması yok oldu, Hava Kuvvetleri artık yok, füzeler, insansız hava araçları ve diğer her şey imha ediliyor ve liderleri yeryüzünden silindi.

Eşsiz bir ateş gücüne, sınırsız mühimmata ve bolca zamana sahibiz.

Trump tan İran a gözdağı! İran ı tamamen yok ediyoruz diyerek açıkladı: "Bugün ne olacağını izleyin" 2

"BUGÜN NE OLACAĞINI İZLEYİN"

Bu akıl hastası alçaklara bugün ne olacağını izleyin. 47 yıldır dünyanın dört bir yanında masum insanları öldürüyorlar ve şimdi ben, Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak, onları öldürüyorum. Bunu yapmak ne büyük bir onur!"

'Arapça' İstiklal Marşı tepki topladı'Arapça' İstiklal Marşı tepki topladı
Instagram'ın çok istenen özelliği test aşamasında!Instagram'ın çok istenen özelliği test aşamasında!

