Trump'tan İran'a gözdağı! 'İran'ı tamamen yok ediyoruz' diyerek açıkladı: "Bugün ne olacağını izleyin"

Orta Doğu'da 28 Şubat'ta fitili ateşlenen yeni savaşta kan gövdeyi götürürken ABD Başkanı Donald Trump dün kameralar karşısında dans figürleri sergilemişti. Trump'ın bu tutumu tüm dünya çapında geniş kitleler tarafından eleştirilmişti. Trump bugün ise yine dünya gündemine bomba gibi düşen bir açıklamada bulundu.

"İRAN'I TAMAMEN YOK EDİYORUZ"

Sosyal medya platformu Truth Social'dan paylaşımda bulunan ve İran'ı hedef alan Trump'ın ifadeleri şu şekilde:

"İran'ın terörist rejimini askeri, ekonomik ve diğer her şekilde tamamen yok ediyoruz, ancak başarısız New York Times'ı okursanız, kazanmadığımız yanılgısına düşebilirsiniz. Oysa İran Donanması yok oldu, Hava Kuvvetleri artık yok, füzeler, insansız hava araçları ve diğer her şey imha ediliyor ve liderleri yeryüzünden silindi.

Eşsiz bir ateş gücüne, sınırsız mühimmata ve bolca zamana sahibiz.

"BUGÜN NE OLACAĞINI İZLEYİN"

Bu akıl hastası alçaklara bugün ne olacağını izleyin. 47 yıldır dünyanın dört bir yanında masum insanları öldürüyorlar ve şimdi ben, Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak, onları öldürüyorum. Bunu yapmak ne büyük bir onur!"