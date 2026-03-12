Orta Doğu'da kan gövdeyi götürürken Trump'tan 'dans' şov! "Tüm bu kaos ve ölümün ortasında..."

Trump'ın İsrail ile birlikte İran'ya yönelik saldırıları devam ederken bu dans figürleri başta ülkesi olmak üzere tüm dünya çapında yoğun tepki çekti.

SAHNEDE DANS FİGÜRLERİNİ SERGİLEDİ

ABD Başkanı, önce mitingde sahnede Village People’ın “YMCA” şarkısı eşliğinde dans etti. Ardından ise boks dünyasına hızlı bir giriş yapan internet fenomeni Jake Paul ile bir araya gelip, aynı şarkıyla bir kez daha klasikleşen dans figürlerini sergiledi.

Görüntüler TikTok’ta yayınlandı.

'EN AZINDAN TRUMP EĞLENİYOR'

MSNBC sunucusu Chris Hayes, Trump’ın bu tutumunu sert bir dille eleştirerek, "Tüm bu kaos ve ölümün ortasında, savaş dönemi başkanımız öğleden sonrasını nasıl geçirdi? Kentucky’de internet ünlüsü Jake Paul ile takılarak ve tabii ki YMCA eşliğinde dans ederek," ifadelerini kullandı.

Hayes, “En azından o eğleniyor, değil mi? Keyfi yerinde. Başkomutan, başlattığı savaş sürerken böyle davranıyor. Bölge kelimenin tam anlamıyla alevler içinde.” dedi.