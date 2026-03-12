HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Orta Doğu'da kan gövdeyi götürürken Trump'tan 'dans' şov! "Tüm bu kaos ve ölümün ortasında..."

Orta Doğu'da 28 Şubat'ta ABD ile İsrail ortaklığında başlatılan savaşta 13 gün geride kalırken, bölge adeta yangın yeri... Bölgeden son dakika gelişmeleri sıkı bir şekilde takip ediliyor. ABD Başkanı Donald Trump ise göreve geldiği ilk günden bu yana sıradışı kararlar alarak dünyayı daha da karmaşık bir hale sürüklüyor. Trump son olarak ABD'nin Kentucky eyaletindeki bir ziyaretinde dans figürlerini gösterdi...

Orta Doğu'da kan gövdeyi götürürken Trump'tan 'dans' şov! "Tüm bu kaos ve ölümün ortasında..."
Doğukan Akbayır

Trump'ın İsrail ile birlikte İran'ya yönelik saldırıları devam ederken bu dans figürleri başta ülkesi olmak üzere tüm dünya çapında yoğun tepki çekti.

Orta Doğu da kan gövdeyi götürürken Trump tan dans şov! "Tüm bu kaos ve ölümün ortasında..." 1

SAHNEDE DANS FİGÜRLERİNİ SERGİLEDİ

ABD Başkanı, önce mitingde sahnede Village People’ın “YMCA” şarkısı eşliğinde dans etti. Ardından ise boks dünyasına hızlı bir giriş yapan internet fenomeni Jake Paul ile bir araya gelip, aynı şarkıyla bir kez daha klasikleşen dans figürlerini sergiledi.

Görüntüler TikTok’ta yayınlandı.

Orta Doğu da kan gövdeyi götürürken Trump tan dans şov! "Tüm bu kaos ve ölümün ortasında..." 2

'EN AZINDAN TRUMP EĞLENİYOR'

MSNBC sunucusu Chris Hayes, Trump’ın bu tutumunu sert bir dille eleştirerek, "Tüm bu kaos ve ölümün ortasında, savaş dönemi başkanımız öğleden sonrasını nasıl geçirdi? Kentucky’de internet ünlüsü Jake Paul ile takılarak ve tabii ki YMCA eşliğinde dans ederek," ifadelerini kullandı.

Hayes, “En azından o eğleniyor, değil mi? Keyfi yerinde. Başkomutan, başlattığı savaş sürerken böyle davranıyor. Bölge kelimenin tam anlamıyla alevler içinde.” dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MSB'den Patriot ve KKTC açıklamasıMSB'den Patriot ve KKTC açıklaması
Çin'den ABD'ye "Terminatör" uyarısı! Film gerçek olabilirÇin'den ABD'ye "Terminatör" uyarısı! Film gerçek olabilir

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail abd trump
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

CANLI |Saldırı sonrası halka 'klimaları açmayın' çağrısı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

36 saatlik yükselişin ardından dev kayıp

36 saatlik yükselişin ardından dev kayıp

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.