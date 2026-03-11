HABER

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan savaşı sonlandırmak için şartlarını açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Pezeşkiyan "Siyonist rejim ve ABD tarafından kışkırtılan bu savaşı sona erdirmenin tek yolu" diyerek 3 şartını duyurdu.

Recep Demircan

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrasında İran'dan da karşılık gelmiş ve Orta Doğu'da alarm verilmişti. Özellikle İran'ın petrol rafinelerini vurması ve Hürmüz Boğazı'nı kapatması dünyada tedirginliğe yol açmıştı.

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran ın savaşı bitirmek için 3 şartı 1

PEZEŞKİYAN İRAN'IN 3 ŞARTINI AÇIKLADI

Trump'tan savaş ile ilgili çelişkili açıklamalar gelmeye devam ederken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Pezeşkiyan savaşı sonlandırmak için 3 şartını açıkladı.

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran ın savaşı bitirmek için 3 şartı 2

Pezeşkiyan açıklamasında şunları ifade etti:

"Siyonist rejim ve ABD tarafından kışkırtılan bu savaşı sona erdirmenin tek yolu, İran'ın meşru haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve gelecekteki saldırganlıklara karşı sağlam uluslararası güvencelerin verilmesidir."

11 Mart 2026
11 Mart 2026

