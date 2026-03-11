Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrasında İran'dan da karşılık gelmiş ve Orta Doğu'da alarm verilmişti. Özellikle İran'ın petrol rafinelerini vurması ve Hürmüz Boğazı'nı kapatması dünyada tedirginliğe yol açmıştı.
Trump'tan savaş ile ilgili çelişkili açıklamalar gelmeye devam ederken İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Pezeşkiyan savaşı sonlandırmak için 3 şartını açıkladı.
Pezeşkiyan açıklamasında şunları ifade etti:
"Siyonist rejim ve ABD tarafından kışkırtılan bu savaşı sona erdirmenin tek yolu, İran'ın meşru haklarının tanınması, tazminat ödenmesi ve gelecekteki saldırganlıklara karşı sağlam uluslararası güvencelerin verilmesidir."
