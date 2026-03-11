HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

ABD'deki mahkemeden Eylem Tok kararı! İade geçici olarak durduruldu

Eyüpsultan'da 2024 yılında Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazayı yapan oğlu Timur Cihantimur ile birlikte ABD'ye kaçan ve ardından tutuklanan Eylem Tok hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Rhode Island Federal Mahkemesi, temyiz süreci devam ederken Tok’un Türkiye’ye iadesini geçici olarak durdurdu.

ABD'deki mahkemeden Eylem Tok kararı! İade geçici olarak durduruldu

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre, ABD’de tutuklu bulunan Eylem Tok hakkında mahkeme kararı açıkladı. Mahkeme, iade talebinde kullanılan tutuklama emriyle ilgili “makul sebep” tartışmalarının ve dosyadaki bazı eksik bilgilerin temyizde incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.

ABD deki mahkemeden Eylem Tok kararı! İade geçici olarak durduruldu 1

TEMYİZ SONUNA KADAR ABD'DE TUTUKLU KALACAK

Ayrıca Tok’un hemen iade edilmesi durumunda temyiz başvurusunun anlamsız hale gelebileceği vurgulandı. Son karara göre temyiz süreci tamamlanana kadar Eylem Tok ABD’de tutuklu kalacak ve Türkiye’ye iade edilmeyecek.

ABD deki mahkemeden Eylem Tok kararı! İade geçici olarak durduruldu 2

NE OLMUŞTU

Eyüpsultan'da 1 Mart 2024 günü seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan biri, buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

ABD deki mahkemeden Eylem Tok kararı! İade geçici olarak durduruldu 3

Kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur'un, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp, annesiyle önce Mısır'a, ardından ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talebi evrakı, Adalet Bakanlığınca ABD yetkili makamlarına iletilmiş, Adalet Bakanı Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cihantimur ile annesi Tok'un, Boston'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıklarını bildirmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Terör örgütü YPG elebaşlarından Salih Müslim öldüTerör örgütü YPG elebaşlarından Salih Müslim öldü
Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartıPezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
ABD Amerika Birleşik Devletleri Eylem Tok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

İlber Ortaylı'nın durumu ciddileşti! Fatih Altaylı dua istedi

İlber Ortaylı'nın durumu ciddileşti! Fatih Altaylı dua istedi

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.