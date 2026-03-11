HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İran reddetmişti ama... Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

İran’dan Türkiye’ye atılan her iki füzenin de çıkış noktasının aynı olduğunu belirten güvenlik kaynakları, ateşlemenin Tahran’ın doğusunda bir alandan yapıldığını bildirdi.

İran reddetmişti ama... Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti
Devrim Karadağ

Türkiye, iki hafta içinde art arda aynı bölgeden ateşlenen ve havada imha edilen füzeler sebebiyle İran yönetimini en üst seviyeden uyardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’ın talebi üzerine mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türkiye’nin tarafı olmadığı çatışmalardan olumsuz etkilendiğini, her ne sebeple olursa olsun, hava sahasının ihlal edilmesinin mazur görülemeyeceğini ve Türkiye’nin buna karşı gerekli bütün tedbirleri almaya devam edeceğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile görüşerek, risk oluşturabilecek adımlardan uzak durulmasını isterken, İranlı mevkidaşı, Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını söyledi. Güvenlik kaynakları ise İran’dan ateşlenen ikinci füzenin de birincisi ile aynı menzili taşıdığını, her ikisinin de çıkış noktasının aynı olduğunu ve Tahran’ın doğusunda bir alandan ateşlendiğini kaydetti.

“MOZAİK SAVUNMA” UYGULANDI

Söz konusu durumun İran’daki “Mozaik Savunma” sisteminden kaynaklandığına dikkati çeken kaynaklar, ABD ve İsrail’in saldırıların ilk günlerinde merkezi sistemi çökerttiğini böyle bir durumda da saldırı öncesindeki yönetim tarafından verilen kararların uygulamaya geçirildiğine işaret ediyor. Savunmada ülkenin 7-8 parçaya bölündüğünü, eski yönetime bir şey olması durumunda başta verilen emirlerin uygulanmaya devam edeceği kararlarının alındığını belirten kaynaklar, Türkiye’yi hedef alan bölgedeki komutanın eski emirleri uygulaması sebebiyle böyle bir durumun ortaya çıkmış olabileceğine, çok detaylı inceleme yapıldığına vurgu yapıyor. İkinci füzenin de Doğu Akdeniz’de bulunan NATO’ya tahsisli ABD gemisinden atılan önleme füzesi ile vurulduğunu kaydeden kaynaklar, menzilinin birinci füze ile aynı ve 1.200 kilometre olduğunu belirtti.

3. FÜZE ATEŞLENİRSE…

Ankara, İran’dan gelen açıklamalara mevcut çatışma ortamı ve içerideki mozaik sistem sebebiyle temkinli yaklaşıyor. Türkiye’nin provokasyonlara gelmediğine işaret eden güvenlik kaynakları, savaşın sıçramaması, genişlememesi, İran’ın bölünmemesinin Ankara’nın temel hedefleri arasında olduğuna vurgu yapıyor. Türkiye’nin tüm diplomatik girişimlerini de bu kapsamda ele aldığına dikkati çeken kaynaklar, yeni cepheler açılmaması için hem bölge ülkeleri ile hem Azerbaycan ile görüşmeler yürütüldüğünün altını çiziyor.

İran’dan Türkiye’ye üçüncü bir füzenin ateşlenmesi ihtimalini değerlendiren güvenlik kaynakları, Ankara’yı savaşa sürükleyecek hiçbir senaryoda yer alınmayacağını, sağduyulu ve soğukkanlı tutum ile caydırıcılığın devrede olacağını, saldırıya uğrayan üçüncü ülkelerin de uzun vadede bölgenin çıkarlarına olacak bir yaklaşım sergilemeye çalıştıklarını vurguladı.

GEÇMİŞTEN DERS ÇIKARDILAR

Güvenlik kaynakları İran’ın karıştırılması için İsrail’in terör örgütünü kullanma girişimlerini de değerlendirdi. Türkiye’nin, İran’daki Kürt gruplar ve terör örgütü kartının kullanılmaması yönünde gayret gösterdiği ve bu konuda büyük oranda etkili olunduğu kaydediliyor. İran’da terör örgütlerinin bir araya getirilmesi konusunda İsrail’in bir çabasının olduğunu belirten kaynaklar, söz konusu oluşumların geçmiş tecrübelerden ders çıkardıklarını, başkalarının operasyonlarında ‘maşa’ olarak kullanılmanın kendi kamuoylarında itibar kaybı olarak değerlendirildiği bilgisini paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CANLI | Savaşta 12. gün! İran'daki Rusya başkonsolosluğu zarar gördüCANLI | Savaşta 12. gün! İran'daki Rusya başkonsolosluğu zarar gördü
Siirt’te 4 çocuk annesinden 2 yıldır haber alınamıyorSiirt’te 4 çocuk annesinden 2 yıldır haber alınamıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Türkiye füze
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Hürmüz iddiası gündem oldu! Trump'tan zehir zemberek sözler

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.