Bakanlık duyurdu: Son 66 yılın en yağışlı şubat ayı yaşandı!

Mart ayının ilk haftasında 3. cemrenin de toprağa düşmesiyle baharın fiilen kapıyı çaldığı dönem başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şubat ayı yağışlarının Türkiye genelinde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tespitlerine göre 2026 Şubat ayında uzun yıllar normaline ve geçen yıl şubat ayı yağışlarına göre yüzde 100’den fazla yağış gerçekleşti.

Bu yıl şubat yağışları Türkiye genelinde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. En yüksek yağış oranı metrekareye 320,3 kilogram ile Osmaniye’de ölçüldü.

İzmir, Balıkesir, Manisa, Afyonkarahisar, Antalya, Niğde, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kayseri, Yozgat, Tokat, Sivas ve Tunceli çevrelerinde yaklaşık normalinin 3 katını aşan yağışlar kaydedildi.

Aralık 2025-Şubat 2026 döneminde, ülke genelinde meteorolojik kuraklık görülmedi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

