Yasak aşk iddiası sonrası vali yardımcısı görevden alındı!

Ardahan’da yaşandığı iddia edilen bir olay kamuoyunda tartışma yarattı. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, Vali Yardımcısı Berat Kasımoğlu’nun bir apartman dairesinde bıçaklı saldırıya uğradığı öne sürüldü.

MUTFAKTAN BIÇAK ALIP SALDIRDI

İddiaya göre olay, önceki akşam saatlerinde meydana geldi. Kamu kurumunda sekreter olarak çalıştığı belirtilen bir kadının evinde bulunan Kasımoğlu’nun, kadının eşinin eve gelmesiyle karşı karşıya kaldığı ileri sürüldü. İddiaya göre eş, mutfaktan aldığı bıçakla vali yardımcısına saldırdı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Apartman dairesinden gelen bağrışma ve kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Olayın ardından saldırıyı gerçekleştirdiği öne sürülen kişi ile olayla bağlantılı olduğu iddia edilen bir kişinin gözaltına alındığı öne sürüldü.

"OLAY ASILSIZ" İDDİASI

Hakkındaki iddialara ilişkin Sözcü'ye açıklama yapan Vali Yardımcısı Berat Kasımoğlu ise haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Yaşananların yalnızca alacak-verecek meselesinden kaynaklanan bir tartışma olduğunu ifade eden Kasımoğlu, ağır yaralandığı ya da yoğun bakımda olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

Kasımoğlu açıklamasında, “Olay tamamen asılsız. Yoğun bakımda değilim. Sadece ufak bir alacak verecek kavgası yaşandı bu hayatın doğal akışına aykırı bir durum da değil. Ama bahsedilen olay doğru değil tamamı yalan. Vücut bütünlüğüm de tam. Ben Ardahan’da da değilim. 2 buçuk yıl orada çalıştım orada sorun sıkıntı da olmadı ben oradan ayrıldıktan sonra böyle bir ithamda bulunuldu bana. Benim 2 yaşında oğlum ve bir eşim var. Gerekirse görüntülü arayıp kendimi de gösterebilirim. Gözaltına alınan da kimse de yok. Sadece ufak bir alacak verecek mevzusu bundan kaynaklı bir kavga. Bu da haber değeri taşıyan bir durum değil” ifadelerini kullandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Öte yandan Ardahan Valiliği konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 5 Mart 2026 itibarıyla Yozgat Vali Yardımcılığı görevine görevlendirilen Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında yürütülen incelemeler kapsamında disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.

Valilik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri kapsamında Kasımoğlu’nun İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.