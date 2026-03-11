HABER

Hayvanlara işkence cezasız kalmadı! İnceleme başlatıldı

Melih Kadir Yılmaz

Çorum'da, hayvanlarına hızlı kilo aldırmak isteyen bir besici çok sayıda büyükbaşı çamura batırarak hareketlerini kısıtladı. O görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve tepki çekti. Bakanlık konuyla ilgili olarak harekete geçti ve işletmeye ceza kesildi. Çamurlu alan ise temizlendi.

Kurban Bayramı'na iki ay kala sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü gündem oldu. Çorum'da bir besici, hayvanlarını çamurlu alana koyarak hareketlerini kısıtladı. Bu yöntemin hayvanlara hızlı kilo aldırmak için yapıldığı iddia edilirken o anlar kayıt altına alındı.

GÖRÜNTÜLERE TEPKİ GELDİ

Görüntülerin yayılmasının ardından tepkiler de beraberinde geldi. Birçok kullanıcı hayvanların hareketlerinin kısıtlanmasına tepki gösterdi ve bunu 'hayvanlara işkence' olarak değerlendirdi.

BAKANLIK EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ! CEZA KESİLDİ, ÇAMURLU ALAN TEMİZLENDİ

Tepkilerin ardından bakanlık ekipleri harekete geçti. Hayvanları çamur içinde tutan besici için inceleme başlatıldı. İşletmeye ceza kesildiği ve alanın temizlendiği de aktarıldı.

