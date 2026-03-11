Hayvanlara işkence cezasız kalmadı! İnceleme başlatıldı

Kurban Bayramı'na iki ay kala sosyal medyada hızla yayılan bir görüntü gündem oldu. Çorum'da bir besici, hayvanlarını çamurlu alana koyarak hareketlerini kısıtladı. Bu yöntemin hayvanlara hızlı kilo aldırmak için yapıldığı iddia edilirken o anlar kayıt altına alındı.
Görüntülerin yayılmasının ardından tepkiler de beraberinde geldi. Birçok kullanıcı hayvanların hareketlerinin kısıtlanmasına tepki gösterdi ve bunu 'hayvanlara işkence' olarak değerlendirdi.
Tepkilerin ardından bakanlık ekipleri harekete geçti. Hayvanları çamur içinde tutan besici için inceleme başlatıldı. İşletmeye ceza kesildiği ve alanın temizlendiği de aktarıldı.
