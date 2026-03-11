Uyuşturucu kullanırken suçüstü yakalandılar

Olay, Bayındır Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerince yapılan devriye faaliyeti esnasında metruk bir bina içerisinde uyuşturucu madde kullanan 5 şahıs suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, S.G. üzerinde 40 gram kubar esrar ve 8 adet sentetik uyuşturucu hap, M.A. üzerinde 1 gram esrar, E.T. üzerinde 5 adet sentetik hap ve H.Y. üzerinde sarma kağıdı ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı bilgilendirilerek şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır