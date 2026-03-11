HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İsrail'in çok konuşulan suikast listesi! Pezeşkiyan neden yok? İkinci sırada dikkat çeken isim

ABD ve İsrail savaşın ilk günlerinde İran dini lideri Ali Hamaney ve 48 üst düzey komutanı öldürmüştü. Hamaney'in yerine oğlu Mücteba Hamaney yeni dini lider olarak seçilirken, Mücteba Hamaney'e de saldırı gerçekleştirildi. Öte yandan İsrail'in yeni yayınladığı 'suikast listesi' ise kısa sürede gündem oldu. Listenin ilk sırasında saldırıya uğrayan Mücteba Hamaney bulunurken, ikinci sırada Ali Laricani yer aldı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan listeye konulmadı ve nedeni de anlatıldı.

İsrail'in çok konuşulan suikast listesi! Pezeşkiyan neden yok? İkinci sırada dikkat çeken isim
Melih Kadir Yılmaz

ABD ile İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş 12'nci gününe girdi. Savaşın başında hedef alınan İran dini lideri Ali Hamaney ve 48 üst düzey yetkili öldürüldü. Bu durum dünya kamuoyunda kısa sürede gündem olurken, İsrail kanalında yeni bir suikast listesi yayınlandı.

MÜCTEBA HAMANEY SUİKAST LİSTESİNİN İLK SIRASINDA

Bahsi geçen listeye göre babası Ali Hamaney yerine dini lider olarak seçilen Mücteba Hamaney ilk sırada yer aldı. İsrail ise listenin ilk sırasındaki isme saldırı gerçekleştirdi. Tahran yönetimi, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hameney’in hedef alındığı bir saldırı yaşandığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı'nın oğlu ve aynı zamanda hükümet danışmanı olan Yusuf Pezeşkiyan "Mücteba Hamaney'in yaralandığına dair haberleri duydum. İrtibatı olan bazı arkadaşlara sordum. Çok şükür kendisinin sağlığının yerinde olduğunu ilettiler" ifadelerini kullandı. Listenin ikinci sırasında ise Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani var.

"KENDİNİ CEHENNEMDE BULABİLİR"

İsrail in çok konuşulan suikast listesi! Pezeşkiyan neden yok? İkinci sırada dikkat çeken isim 1

İsrail kanalında konuyla ilgili yapılan haberde suikast listesi ve hedeflere dair şunlar söylendi:

"İran'ın yeni bir lideri var, Mücteba Hamaney. İlk saldırıda tasfiye edilen aile üyeleri gibi, o da yakında kendisini cehennemde bulabilir. Mücteba'nın yanında, bugünlerde İran'ı yöneten birkaç üst düzey isim daha var.

İKİNCİ SIRADA ALİ LARİCANİ VAR

Hemen ardından işleri asıl yürüten kişi Ali Laricani’dir. Kendisi ülkenin Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ve fiilen İran'ın lideri olarak görev yapıyor. Bu görevi muhtemelen yakın gelecekte de üstlenmeye devam edecek, çünkü yaralı olan Mücteba işlevsel olarak görevini gerektiği gibi yerine getirebilecek durumda değil.

İsrail in çok konuşulan suikast listesi! Pezeşkiyan neden yok? İkinci sırada dikkat çeken isim 2

"MESUD PEZEŞKİYAN LİSTEDE YOK VE BU BİR TESADÜF DEĞİL"

Gördüğünüz gibi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan listede yok ve bu bir tesadüf değil. Gerçek bir yetkisi yok ve görüşleri Devrim Muhafızları'nın üst düzey yetkilileri arasında dikkate alınmıyor. Sunduğumuz bu üst düzey liderlik kadrosu muhafazakârdır, Batı'ya karşı çok sert bir çizgiye sahiptir ve istisnasız hepsi birer suikast hedefidir"

Öte yandan; Yargı Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin-Ejei, Merkez Karargahı komutanı Ali Abdullahi, Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi de listede yer alıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yerde can çekişirken, yanından geçip gittilerYerde can çekişirken, yanından geçip gittiler
İBB davasında 3. gün! 'Selam' krizi: 'El sallayanlara müdahale etmeyin'İBB davasında 3. gün! 'Selam' krizi: 'El sallayanlara müdahale etmeyin'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Ali Hamaney abd Mesud Pezeşkiyan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

ABD'li senatörün açıklaması kafaları karıştırdı! Pentagon: "140 asker..."

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Türkiye, atılan füzelerin yerini tespit etti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Tarihi gecede tarihi zafer! Galatasaray evinde Liverpool'u geçti

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Edis’in testi pozitif çıktı: Sosyal medyadan açıklama yaptı!

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

Bakan Çiftçi talimat verdi: APP plakalarla ilgili yeni karar

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

ŞOK'a araç içi yol kayıt kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.