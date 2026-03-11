İsrail'in çok konuşulan suikast listesi! Pezeşkiyan neden yok? İkinci sırada dikkat çeken isim

ABD ile İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaş 12'nci gününe girdi. Savaşın başında hedef alınan İran dini lideri Ali Hamaney ve 48 üst düzey yetkili öldürüldü. Bu durum dünya kamuoyunda kısa sürede gündem olurken, İsrail kanalında yeni bir suikast listesi yayınlandı.

MÜCTEBA HAMANEY SUİKAST LİSTESİNİN İLK SIRASINDA

Bahsi geçen listeye göre babası Ali Hamaney yerine dini lider olarak seçilen Mücteba Hamaney ilk sırada yer aldı. İsrail ise listenin ilk sırasındaki isme saldırı gerçekleştirdi. Tahran yönetimi, İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hameney’in hedef alındığı bir saldırı yaşandığını açıkladı. İran Cumhurbaşkanı'nın oğlu ve aynı zamanda hükümet danışmanı olan Yusuf Pezeşkiyan "Mücteba Hamaney'in yaralandığına dair haberleri duydum. İrtibatı olan bazı arkadaşlara sordum. Çok şükür kendisinin sağlığının yerinde olduğunu ilettiler" ifadelerini kullandı. Listenin ikinci sırasında ise Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani var.

"KENDİNİ CEHENNEMDE BULABİLİR"

İsrail kanalında konuyla ilgili yapılan haberde suikast listesi ve hedeflere dair şunlar söylendi:



"İran'ın yeni bir lideri var, Mücteba Hamaney. İlk saldırıda tasfiye edilen aile üyeleri gibi, o da yakında kendisini cehennemde bulabilir. Mücteba'nın yanında, bugünlerde İran'ı yöneten birkaç üst düzey isim daha var.

İKİNCİ SIRADA ALİ LARİCANİ VAR

Hemen ardından işleri asıl yürüten kişi Ali Laricani’dir. Kendisi ülkenin Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri ve fiilen İran'ın lideri olarak görev yapıyor. Bu görevi muhtemelen yakın gelecekte de üstlenmeye devam edecek, çünkü yaralı olan Mücteba işlevsel olarak görevini gerektiği gibi yerine getirebilecek durumda değil.

"MESUD PEZEŞKİYAN LİSTEDE YOK VE BU BİR TESADÜF DEĞİL"

Gördüğünüz gibi, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan listede yok ve bu bir tesadüf değil. Gerçek bir yetkisi yok ve görüşleri Devrim Muhafızları'nın üst düzey yetkilileri arasında dikkate alınmıyor. Sunduğumuz bu üst düzey liderlik kadrosu muhafazakârdır, Batı'ya karşı çok sert bir çizgiye sahiptir ve istisnasız hepsi birer suikast hedefidir"

Öte yandan; Yargı Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin-Ejei, Merkez Karargahı komutanı Ali Abdullahi, Meclis Başkanı Muhammed Bagır Galibaf, Devrim Muhafızları Komutanı Ahmed Vahidi de listede yer alıyor.