Cumhurbaşkanı Erdoğan açık açık uyardı: "El uzatanın eli yanar, macera arayan olursa hodri meydan deriz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında konuştu. Erdoğan buradaki konuşmasında ABD ile İsrail'in İran'a saldırmasıyla başlayan savaşa değindi.

"HODRİ MEYDAN DEMEKTEN ÇEKİNMEYİZ"

Bölgedeki gelişmelere dikkat çeken Erdoğan, "Türkiye düşmanı lobiler tarafından sistemli şekilde yürütülen kampanyaların ardındaki asıl niyetin farkındayız. Biz bu oyuna düşmeyeceğiz. Türkiye ülkelerden bir ülke değildir. Bu millet sıradan bir millet değildir. En son 15 Temmuz'da sadece içimizdeki hainleri değil onların ipini tutanları da milletin gücüyle rezil rüsva edip bozguna uğrattık. Bugünün Türkiye'si dünden çok farklıdır. Türkiye iç cephesini güçlendirmiştir. Türkiye edilgen konumdan çıkmış oyun kurucu rol üstlenmiştir. Türkiye'ye el uzatanın eli dil uzatanın dili yanar. Biz macera, gerilim peşinde değiliz. Biz savaşlardan bitap düşmüş bıkmış Orta Doğu'nun hasretini çektiği kalıcı barışa kavuşmasından yanayız. Hiçbir ülkenin egemenliğinde topraklarında gözümüz yok. Ama topraklarımıza göz diken macera arayan olursa hodri meydan demekten çekinmeyiz" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

"Yarın, İstiklal Marşımızın kabulünün 105'inci yıl dönümünü idrak edeceğiz. Merhum Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan İstiklal Marşımız, milli marşımız olarak kabul edilmiştir. Türk'ün hürriyetine dokunulamaz. Millet olarak hiçbir zaman korkmadık ve korkmayacağız.

"İSTİKLAL MARŞI'MIZI ANLAYANA KADAR TEKRAR TEKRAR OKUMALARINI TAVSİYE EDİYORUM"

Burada özellikle önceki hafta yaşanan seviyesiz tartışmalar babında yayınladıkları rezil bildirilerle devletimizin kurucu kodlarına düşmanlık edenlerin İstiklal Marşı'mızı bir daha okumalarını, anlayana kadar tekrar tekrar okumalarını kendilerine tavsiye ediyorum.

Sırf birilerinin işine gelmiyor diye aslımızı neslimizi ruh kökümüzü inkar mı edelim? Nesli tükenmekte olan 3 5 kart yobaz rahatsız oluyor diye bizi biz yapan kurucu değerlerimizi yok mu sayalım? Kimse kusura bakmasın biz bunu yapmayız, yapamayız. Biz aslımıza da ceddimizi de sırtımızı asla dönmeyiz. Kim ne derse desin, kim hangi bildiriyi yayınlarsa yayınlasın.

Bölgemizde uzun bir süredir krizlerin ve çatışmaların ardı arkası kesilmiyor. Mevcut çatışmalar sona ermeden maalesef bunlara her gün bir yenisi ekleniyor. Komşumuz İran'a karşı başlatılan savaş hem coğrafyamızda hem de küresel ekonomi üzerinde ağır bir tahribat oluşturdu. Saldırının başladığı ilk gün bir ilk okulda maalesef 175 kız öğrenci katledildi. İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bine ulaştı. Bu arada Ali Hamaney başta olmak üzere üst düzey İranlılar suikast yoluyla öldürüldü. İran halkı hayatta kalma mücadelesi veriyor.

İran'a yönelik saldırılar başta petrol fiyatlarının artması olmak üzere küresel ekonomi üzerinde de ciddi baskı kuruyor. Bütün dünya bu çatışmaların faturalarını ödemeye hazırlanıyor. Bu anlamsız, kuralsız ve hukuksuz savaşın devam etmesi durumunda daha fazla can ve mal kaybı olacağını, kürsel ekonominin faturusanın daha da kabaracağını şimdeden görüyoruz.

Türkiye olarak çevresindeki krizlere duyarsız kalan bir ülke değiliz. Biz bana dokunmayan yılan bin yaşasın zihniyetiyle hareket eden ülke değiliz. Biz krizlerin çözümü için risk, sorumluluk alan bir devletiz. Böyle bir hükümetiz. Çatışmaların başladığı günden bugüne hem İran hem ABD hem de igili bölge ülkeleriyle temaslar kurduk. Bu kapsamda 20'nin üzerinde telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bu savaş büyümeden, bölgeyi tamamen ateşe atmadan durdurulmamalıdır. Diplomasiye şans tanınırsa bunu başarmak mümkündür. Masaya ve müzakereye dönülmesi için girişimlerimizi sürdürüyoruz. Dün Milli Savunma ve Dışişleri bakanlarımız gazi meclisimizi kapalı oturumla bilgilendirdi.

Daha önce komşumuz Irak'ta bunu yaptık. 15 sene evvel kıtlıkla boğuşan Somali'de bunu yaptık. Suriye'de bunu yaptık Rusya - Ukrayna savaşında bunu yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Irk, mezhep, din, dil, köken ayrımını reddediyoruz. Bizim Sunnilik Şii'lik gii dinimiz yok. Bizim tek bir dinimiz var o da İslam. Hz. Ali bizim, Hz. Ömer de bizim. Hz. Osman bizim Hz. Hasan ve Hüseyin de bizimdir.

Bize faydası olmayan, kardeşlik hukukumuza zarar veren tartışmalardan uzak durulmalıdır. Bütün farklılıklarımıza rağmen yüzlerce yıldır bir arada yaşıyouz. İnşallah savaşlar bittikten sonra da bir arada barış içinde yaşamaya devam edeceğiz. Siyonist katliam şebekesinin elin taşıyla elin kuşunu vurma oyununa kesinlikle gelmemeliyiz"