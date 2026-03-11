Bakan Gürlek'ten "İBB davası canlı yayınlansın" talebine açıklama: "Kanun değişirse canlı yayınlanabilir"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İBB davasının TRT'den canlı yayınlanmasına ilişkin yönelik çağrısı hakkındaki soruyu yanıtladı.

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ ŞARTI

AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Gürlek, davaların canlı yayınlanması için kanun değişikliği gerektiğini söyledi.

"Kanun değişirse canlı yayınlanabilir." diyen Gürlek, "Yargılama devam ediyor. Şunu söylemek istiyorum; mahkeme salonları siyaset arenası değildir." ifadesini kullandı.

"MAHKEME SALONLARINDA ŞAHISLARIN STATÜSÜ ÖNEMLİ DEĞİLDİR"

Bakan Gürlek, İBB davasında yaşanan gerginliklere de değindi. "Mahkeme salonlarında şahısların statüsü, görevleri önemli değildir." diyen Gürlek, şöyle devam etti:

"- Mahkeme salonlarında hakim ve savcı hitap ederken 'sanık Ali, sanık Mehmet, sanık Ekrem' diye hitap eder. 'Belediye başkanım' diye hitap etmez.