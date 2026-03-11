HABER

İsrail füzesi isabet etmişti! Türk TIR şoförü hayatını kaybetti

28 Şubat'ta patlak veren ABD-İsrail-İran savaşında İsrail, İran'daki birçok kenti bombalamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde İran'ın Tebriz şehrine düşen bir İsrail füzesinde Afganistan'dan dönen tır şoförü Hüseyin Fırat'a şarapnel parçaları isabet etmişti. Ağır yaralanan Fırat'ın kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Doğukan Akbayır

Hataylı TIR şoförü Hüseyin Fırat (29), İstanbul'dan aldığı yükü Afganistan'a teslim ettikten sonra Türkiye'ye dönüşe geçmişti. Aralarında babası Coşkun Fırat'ın da bulunduğu 15 Türk TIR'ı ile birlikte 5 Mart'ta İran'a giriş yapmıştı. Hüseyin Fırat'ın aracına İsrail'den atılan füze isabet etmişti. Kazvin eyaletinin geçip Zencan kentine doğru giderken saldırıya uğrayan Hüseyin Fırat'ın kullandığı TIR alev almıştı.

AĞIR YARALANDI TEDAVİYE ALINMIŞTI

TIR'dan ağır yaralı olarak kurtarılan Hüseyin Fırat, götürüldüğü Zencan Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı.

Diğer Türk şoförler ise saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

ACI KAYIP

Fırat maalesef kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

