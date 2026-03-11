İspanya, İsrail’deki büyükelçisini kalıcı olarak geri çekti ve ülkedeki diplomatik temsilini maslahatgüzar seviyesine düşürdü.

İspanya, ABD ve İsrail’in İran’a saldırıları nedeniyle artan diplomatik gerilim sırasında İsrail’deki büyükelçisini kalıcı olarak geri çekti. Resmi gazetede yayımlanan kararda, "Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares’in önerisi ve Bakanlar Kurulu’nun 10 Mart 2026 tarihli toplantısında yapılan görüşmelerin ardından Ana Maria Salomon Perez’in İspanya’nın İsrail Büyükelçiliği görevine son verilmiştir" ifadeleri kullanıldı. İspanya Dışişleri Bakanlığı, İspanya’nın Tel Aviv’deki büyükelçiliğinin maslahatgüzar tarafından yönetileceğini belirtti. Böylece İspanya, İsrail’deki diplomatik temsilini maslahatgüzar seviyesine düşürdü.

Büyükelçi Perez, İspanya’nın Gazze’ye saldırılar nedeniyle İsrail’e silah taşıyan uçak ve gemilerin limanlarından veya hava sahasından geçişini yasaklamasının ardından yaşanan diplomatik kriz sırasında eylül ayında istişareler için İspanya’ya geri çağrılmıştı.

İspanya’nın İsrail’deki büyükelçisini kalıcı olarak geri çekme kararı, İsrail’in Ekim 2023’te Gazze Şeridi’ne saldırı başlatmasından bu yana iki ülke arasında yaşanan gerilimde son tırmanış oldu. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, mart ayı başında İspanya’yı İran’a yönelik saldırılara karşı çıktığı için "zalimlerin yanında yer almakla" suçlamıştı.

İsrail de Madrid büyükelçisini çağırmıştı

İsrail’in İspanya’daki büyükelçiliği, Madrid yönetiminin geçtiğimiz yılın mayıs ayında Filistin devletini tanımasının ardından Büyükelçisi Rodica Radian-Gordon’u geri çağırması sonucu geçici bir maslahatgüzar tarafından yönetiliyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır