Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Pürüzsüz cildin sırrı: Philips Lumea epilasyon cihazında indirim var!
Pürüzsüz cildin sırrı: Philips Lumea epilasyon cihazında indirim var!

Sultan Oğuz
Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için artık dışarı çıkmanıza gerek yok. Philips Lumea’nın gelişmiş IPL teknolojisi sayesinde istenmeyen kıllara evinizin rahatlığında, acısız ve profesyonel bir şekilde veda edebilirsiniz. Şimdi kaçırılmayacak bir indirimle satışta olan cihazdaki özel fiyatı keşfetmek ve 200PRIME odu ile ekstra indirimi yakalamak için hemen içeriğimize göz atın.

Güzellik salonu randevularına ayırdığınız vakti kendinize saklama isteyenler buraya! salon profesyonelliğini evinizin konforuna taşıyan Philips Lumea ile ipeksi ve pürüzsüz bir cilde kavuşmanız için ihtiyacınız olan tüm teknoloji parmaklarınızın ucunda. Üstelik şimdi bu benzersiz deneyime sahip olmanızı sağlayacak bir indirim başladı. Detaylar için okumaya devam edin.

Philips Lumea Advanced BRI924/00 Lazer Epilasyon Cihazı

  • Kablolu kullanım tipine sahip olan epilasyon cihazının 250,000 atıma sahip olması uzun ömürlü kullanım olanağı sağlıyor.
  • Hassas bölgelerde bile nazik kullanım için vücut ve yüz başlıklarına sahip olan BRI924 hızlı ve hassas bir şekilde çalışıyor. Bacak, bikini bölgesi, koltuk altı ve yüze gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz epilasyon cihazının cilt tonu sensörü cildinizin IPL uygulaması için çok koyu olan bölgelerine uygulama yapmanızı engelliyor.
  • Kolay erişim ve gelişmiş manevra kabiliyeti sağlayan ekstra uzun kablosuyla kullanımı kolaylaştırır.
  • UV koruması olan Philips BRI924/00, geliştirilmiş ileri teknoloji özellikleri, farklı cilt tiplerine uyum sağlayan 5 kademeli hız - enerji ayarına ve cilt tiplerine kolayca uyum sağlayan gelişmiş epilatör başlığa sahip.
  • Kaliteli donanımının yanında estetik görünümüyle de kullanıcıların beğenisi kazanan cihaz, minimum alan işgali ve maksimum etkiye sahip olmasıyla da avantaj sağlıyor.
  • Özellikle yaz aylarının vazgeçilmez ürünlerinden biri olan Philips lumea lazer epilasyon aleti pratik, acısız ve rahat bir epilasyon deneyimi sunuyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • “Çok işe yaradı. Çok faydasını gördüm. Ürün sağlam bir şekilde elime ulaştı. Özellikleri anlatıldığı gibi. Kullanımı çok kolay. Teşekkürler.”
  • “Öncelikle Amazon'a teşekkürler. Prime sayesinde akşam verdiğim ürün sabah elime ulaştı, geldiği gibi kullanmaya başladım. Ürünü kullanması ve temizlemesi çok fazla zahmetli değil, kullanım kılavuzunda her şey yazıyor zaten. Paketi açtığınızda QR kod ile uygulamasını indirip aynı şekilde uygulamadan kutu üzerindeki cihazın barkodunu okutup kolaylıkla eşleyip kullanmaya başlıyorsunuz. Kurulumu yaptıktan sonra hangi bölgeye uygulayacaksanız seçiyorsunuz, daha sonra işleminiz bittiğinde yaptığınız bölgeye seans oluşturuyor. Ben bacak ve kol işlemi yaptım. Bu işlemlerde cihaz çok fazla ısınmıyor, sesi rahatsız edici değil. Benim gibi epilasyona gidip, tek tük tüyler kaldıysa evde bulundurmanız gereken bir ürün. Ben şahsen almanızı tavsiye ederim, tek dezavantajı 250.000 atımdan kaç atımınız kaldı göremiyorsunuz. Seanslar ilerledikçe yorumu yenileyeceğim.”
Ürünü İncele

Bu içerik 11 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

