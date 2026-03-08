HABER

MacBook Neo sonrası Apple'ın yeni iMac sürprizi sızdırıldı

Apple'ın yapacağı güncelleme ile hepsi bir arada bilgisayarı iMac için yeni renk seçenekleri sunmayı planladığı iddia edildi. İddiaya göre, güncellenmiş iMac için fazla beklemek de gerekmeyecek.

Enes Çırtlık

Apple'ın Mac ve MacBook modellerinin yanında hepsi bir arada bilgisayarı da piyasada bulunuyor. Mevcut iMac tasarımını 2021 yılında tanıtan ve o günden bu yana içindeki çipi iki kez yükselten şirket, renkleri ise sadece bir kez yeniledi. Ancak görünüşe göre bu durum yakında değişecek.

APPLE IMAC İÇİN 'YENİ RENKLER' PLANLIYOR

9to5Mac'te yer alan habere göre; Mark Gurman, Apple'ın iMac'in bir sonraki güncellemesinde yeni renkler kullanmayı planladığını bildirdi. Gurman, Apple'ın iMac yenilemesini "bu yılın ilerleyen aylarında" yapmayı planladığı düşüncesinde.

Bunun iMac için daha önce sunulmayan, tamamen yeni renkler anlamına mı geldiğini, yoksa Apple'ın mevcut renk seçeneklerinin tonunun tekrar ayarlamayı mı planladığı henüz bilinmiyor.

M5 ÇİPİNE Mİ YÜKSELTİLECEK?

Apple şu anda yeni M5 MacBook Air de dahil olmak üzere çeşitli cihazlarda M5 çipini kullanıyor. Bu nedenle yeni iMac'in de bu çipe yükseltilebileceği söyleniyor. Apple'ın iMac yenilemesini M6 çipi hazır olana kadar bekletebileceği de iddialar arasında.

