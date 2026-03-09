HABER

Takla atan araçta ölü sayısı 2 oldu

Balıkesir’de OSB istikameti köprülü kavşak yol ayrımında dün gece meydana gelen kazada yoldan çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Takla atan araçta ölü sayısı 2 oldu

Balıkesir’de OSB istikameti köprülü kavşak yol ayrımında dün gece meydana gelen kazada yoldan çıkarak takla atan otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan bu sabah gelen kötü haber sonrasında kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.

Balıkesir’de kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi istikameti köprülü kavşak yan yol ayrımında meydana geldi. 10 FD 920 plakalı otomobil sürücüsü yan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole uçtu. Sürücü ve yolcuların kaza sonrası araç içinden fırladıkları görüldü. Olay yerine gelen 112 sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yaralılara ilk yardımı yaparak, 2’si ağır yaralı 5 kişiyi Balıkesir Atatürk Şehir ve Üniversite Hastanelerine sevk etti.

Kazada K.Ç. (17) dün gece hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, bu sabah da Ş.Ö. (19) hayatını kaybetti. V.A., E.Ş., E.C.C., A.A. ve E.Ş.’nin ise sevk edildikleri hastanelerde tedavileri sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

