Pro modelleri unutun! Apple'dan 3 yeni "Ultra" model geliyor: iPhone, AirPods, MacBook...

Apple'ın bu yıl katlanabilir iPhone Ultra, kameralı AirPods ve dokunmatik MacBook'tan oluşan üç yeni 'Ultra' cihaz piyasaya sürmeyi planladığı iddia edildi. Yeni "Ultra" modellerin daha pahalı olması bekleniyor.

Enes Çırtlık

Apple'ın ürün yelpazesi büyük bir değişime hazırlanıyor. iPhone 17e, iPad 11, Apple Watch SE ve MacBook Neo gibi uygun fiyatlı cihazlarla alt segmente yönelik adımlar atan teknoloji devi, şimdi de rotasını en üst segmente hitap eden yeni "ultra" modellere çevirdi.

IPHONE ULTRA, AIRPODS ULTRA VE MACBOOK ULTRA GELİYOR

Bloomberg'ten Mark Gurman'a göre; Apple bu yıl en az üç yeni "Ultra" sınıfı cihazı piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu cihazlar ve özellikleri ise şöyle sıralanıyor:

  • iPhone Ultra: Yaklaşık 2.000 dolarlık bir fiyat etiketi, büyük bir iç ekran ve ekran altı sensörleriyle ilk katlanabilir iPhone.
  • AirPods Ultra: Serinin en üstündeki AirPods Pro'nun üzerinde bir fiyata sahip olacak yeni AirPods, Siri'ye Görsel Zeka verisi sağlamak için computer-vision kameralarına sahip olacak.
  • MacBook Ultra: Genel fiyatı yüzde 20'ye kadar artıracak dokunmatik özellikli bir OLED ekrana sahip olacak. Muhtemelen mevcut M5 Pro ve M5 Max MacBook Pro'ların yerini almak yerine onların bir üstünde yer alacak.
Gurman, Apple'ın ürün gamında giderek yaygınlaşan kullanımına rağmen, şirketin hepsinde Ultra ismini kullanmayabileceğini söyledi. Gurman, Apple'ın yeni Studio Display XDR için Ultra adını benimsemediğini belirtti. Apple'ın halihazırda M serisi Ultra çipleri, Apple Watch Ultra ve CarPlay Ultra ürünleri bulunuyor.

