Pro modelleri unutun! Apple'dan 3 yeni "Ultra" model geliyor: iPhone, AirPods, MacBook...

Apple'ın ürün yelpazesi büyük bir değişime hazırlanıyor. iPhone 17e, iPad 11, Apple Watch SE ve MacBook Neo gibi uygun fiyatlı cihazlarla alt segmente yönelik adımlar atan teknoloji devi, şimdi de rotasını en üst segmente hitap eden yeni "ultra" modellere çevirdi.
Bloomberg'ten Mark Gurman'a göre; Apple bu yıl en az üç yeni "Ultra" sınıfı cihazı piyasaya sürmeyi planlıyor. Bu cihazlar ve özellikleri ise şöyle sıralanıyor:
Gurman, Apple'ın ürün gamında giderek yaygınlaşan kullanımına rağmen, şirketin hepsinde Ultra ismini kullanmayabileceğini söyledi. Gurman, Apple'ın yeni Studio Display XDR için Ultra adını benimsemediğini belirtti. Apple'ın halihazırda M serisi Ultra çipleri, Apple Watch Ultra ve CarPlay Ultra ürünleri bulunuyor.
