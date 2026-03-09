Ev Yaşam Ev Yaşam
Bu Sayfada İş Birliği İçerikleri Bulunmaktadır.(Sponsorlu)
Yatırımlık bir aksesuar: Solar teknolojili Seiko saat indirimi başladı
Yatırımlık bir aksesuar: Solar teknolojili Seiko saat indirimi başladı

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
Bazı aksesuarlar vardır ki yıllar geçse de değerinden hiçbir şey kaybetmez. Saat dünyasının efsane ismi Seiko’nun en prestijli modellerinden birinde herkesin beklediği o büyük fiyat düşüşü nihayet gerçekleşti. Işığın gücüyle pil gerekmeden kesintisiz çalışan saat, şimdi 1160 TL’lik indirim avantajıyla satışta. Kaliteyi uygun fiyata yakalamak isteyenler için hazırladığımız bu özel fırsatın tüm detaylarını incelemek için hadi, içeriğe geçelim.

İyi bir saat stilinizi yansıtan en iyi asesuarlardan birine sahip olmak demektir. Bugün, hem dayanıklılığı hem de zarafetiyle tanınan Seiko’nun çok özel bir modelinde kaçırılmayacak bir indirim başladı. Safir camın çizilmez gücünü bileğinize taşıyan bu özel parça, şu an için en şık yatırım seçeneklerinden biri durumunda. Ürünün tüm ayrıntılarını görmek için içeriğe buyurun!

Bahar Fırsatları kapsamındaki indirimli markaları görmek için buraya tıklayın.

Seiko indirimlerinin tamamına göz atmak için buraya tıklayın.

Prime ayrıcalıklarından yararlanmak isterseniz buradan üye olabilirsiniz.

Safir cam ve paslanmaz çelik: Seiko SEINE525P Erkek Kol Saati

Yatırımlık bir aksesuar: Solar teknolojili Seiko saat indirimi başladı 1

Seiko saat, solar saat teknolojisinin sunduğu tüm avantajları bünyesinde barındıran yüksek vites hassasiyetine sahip pil değişimine ihtiyaç duymayan bir model. 40 mm çapındaki ideal kasa boyutu ve yüksek kaliteli paslanmaz çelik kordonuyla bileğinizde konforlu bir duruş sergileyen saat, çizilmelere karşı üstün direnç gösteren safir kristal camdan üretiliyor. 100 metreye kadar su geçirmezlilğiye günlük kullanımda su sıçramaları ve terlemeyi dert olmaktan çıkaran takvim göstergeli saat, hem resmi takım elbiselerle hem de spor-şık kombinlerle kusursuz bir uyum yakalıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel fiyat performans oranı, kusursuz çalışıyor, bir Seiko ve çok zarif ve etkileyici bir stile sahip. Mükemmel bir hediye!"
  • "Mavi kadranlı ve çok güzel bir saat, zamanı doğru tutuyor. Çok memnunum!"
Ürünü İncele

Bu içerik 9 Mart 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

