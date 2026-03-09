Bolu’da pazarda iki inşaat firması yetkilileri kavga etti: 3 yaralı

Olay, Bolu’nun İhsaniye Mahallesi’nde kurulan pazarda öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki farklı inşaat firmasının yetkilileri pazarda karşılaştı. Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar ve pazar esnafı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada Ö.Ö., O.A. ve E.A. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri pazar alanında geniş çaplı inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır