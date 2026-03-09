HABER

Okulların sadece içi değil, dışı da Ramazan'la aydınlandı

İstanbul'da Ramazan ayının manevi atmosferi bu yıl camilerin, meydanların ve sokakların yanı sıra eğitim kurumlarının iç ve dış cephelerinde de hissediliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası ile bazı okulların dış cephelerinde gerçekleştirilen özel ışıklandırma ve süslemeler, şehrin eğitim yapılarında Ramazan'a özgü estetik ve anlamlı bir görünüm oluşturdu.

İstanbul'da Ramazan ayı, bu yıl eğitim mekanlarının dış yüzüne de yansıdı. Şehrin farklı noktalarında yer alan bazı okullar ile İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası, Ramazan'a özel ışıklandırmalar ve süslemelerle donatıldı.

Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin her gün önünden geçtiği eğitim yapıları; ortak kültürün, zarafetin ve manevi iklimin de taşıyıcısı haline geldi.

Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Adil Büyükcengiz Kız İmam Hatip Lisesi, Şehremini Anadolu Lisesi, Zeytinburnu Kız İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü binasında yapılan dış cephe uygulamaları, Ramazan'ın şehir estetiğiyle buluştuğu özel görüntüler ortaya çıkardı.

TURİSTLER İÇİN İNGİLİZCE MESAJ YANSITILDI

Özellikle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Sultanahmet'e bakan cephesinde yer alan ışıklı mesaj, yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekti. Binanın cephesine İngilizce olarak yansıtılan "Fasting trains both the body and the soul" ifadesi, Ramazan'ın insanın iç dünyasına ve ahlaki terbiyesine işaret etti. Aynı cephede yer alan "Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan" ifadesi ise İstanbul'un tarihi dokusu içinde Ramazan'ın geleneksel ruhunu görünür kıldı.

"MÜSTESNA BİR ZAMAN DİLİMİDİR"

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür konuya ilişkin değerlendirmesinde, Ramazan'ın bir terbiye, incelik ve değerler mevsimi olduğunu vurguladı. Yentür, "Ramazan, insanın kalbini, dilini, niyetini ve istikametini terbiye eden müstesna bir zaman dilimidir. Bizler eğitim camiası olarak, bu mübarek ayın taşıdığı rahmet, merhamet, paylaşma ve kardeşlik iklimini okullarımızın duvarlarında, koridorlarında, bahçelerinde ve şehirle buluşan yüzlerinde de görünür kılmak istedik" dedi.

"RAMAZAN'IN AYDINLIĞINI GÖREN, YAŞAYAN VE HATIRLAYAN BİR İKLİMİN İÇİNDE OLSUN"

Yentür, gerçekleştirilen ışıklandırmaların yalnızca estetik bir uygulama olmadığını belirterek, "İstanbul'umuzun farklı noktalarında yer alan okullarımızda ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz binasında gerçekleştirilen çalışmalar; estetik anlayışı, Ramazan'ın kuşatıcı maneviyatını ve eğitimin insana dokunan yönünü aynı zeminde buluşturan bir niyetin tezahürüdür. İstedik ki çocuklarımız, gençlerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve bu aziz şehri ziyaret eden misafirlerimiz; Ramazan'ın aydınlığını gören, yaşayan ve hatırlayan bir iklimin içinde olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

