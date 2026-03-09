HABER

Ankara’da narkotik operasyonu: 105 gözaltı

Ankara’da gerçekleştirilen operasyonlarda uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan 105 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da narkotik operasyonu: 105 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde temin eden ve ticaretini yapan şahısların yakalanmasına yönelik 1-7 Mart tarihlerinde yapılan operasyonlarda 105 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli işlemlerin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 34’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yapılan operasyonlarda; 811 bin 879 adet sentetik ecza, 16 kilo 880 gram esrar, 2 kilo 109 gram amfetamin maddesi, 485 gram kokain, 366 gram metamfetamin, 125 gram bonzai, ecstasy hap, 170 kök kenevir, 3 hassas terazi, 1 tabanca, 6 adet tabanca fişeği, uyuşturucudan elde edildiği belirlenen 487 bin 920 lira, bin 450 avro ve 950 dolar ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Ankara
