6 Şubat depreminde kaybolmuştu: Acı gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 6 Şubat depremlerinin ardından kayıp olarak aranan 14 yaşındaki İrem Karaca’nın akıbeti ortaya çıktı. Küçük kızın, kimlik tespiti sırasında yaşanan karışıklık nedeniyle Adana’da annesi Duygu Karaca’nın adıyla defnedildiği belirlendi. İslahiye ilçesinde kimliksiz olarak defnedilen başka bir cenazenin ise Duygu Karaca'ya ait olduğu bildirildi.

6 Şubat depreminde kaybolmuştu: Acı gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir enerji firmasında şef olan 4 çocuk babası Fatih Karaca, gece vardiyasında çalışırken Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Çalıştığı araziden hızla evine giden Karaca, 2’nci katında oturdukları Hacı Ali Öztürk Mahallesi’ndeki 6 katlı Gözde Apartmanı’nın yıkıldığını gördü.

6 Şubat depreminde kaybolmuştu: Acı gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! 1

Karaca’nın eşi Duygu (41), çocukları Mehmet (16), Sıla (16), Adile Nur (17), İrem (14), annesi Adile Karaca (68) ve kayınvalidesi Havva Olamcam (66) enkaz altında kaldı.

6 Şubat depreminde kaybolmuştu: Acı gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! 2

FACİANIN 7’NCİ GÜNÜNDE CENAZELER ENKAZDAN ÇIKARILDI

Facianın 7’nci gününde Duygu, Mehmet, Sıla, Adile Nur ve Adile Karaca ile Havva Olamcam’ın cenazeleri enkazdan çıkarıldı. Fatih Karaca, enkaz başında yeğenlerini bırakarak 6 cenazeyi alıp memleketi Adana’ya götürerek 13 Şubat’ta Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’na defnettirdi.

16 Şubat’ta Gözde Apartmanı’nın enkazının tamamı kaldırıldı, ancak ailenin küçük kızı İrem’in izine rastlanmadı.

6 Şubat depreminde kaybolmuştu: Acı gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! 3

GERÇEK 3 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

3 yıldır Türkiye genelinde aranan İrem Karaca için soruşturma başlatıldı. İslahiye Cumhuriyet Başsavcısı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmada, depremde kimliği tespit edilemeyen bir cenaze ile İrem’in babası Fatih Karaca’dan alınan örnekler karşılaştırıldı.

Yapılan incelmede örnekler uyumsuz çıktı. Soruşturma derinleştirilirken, kimliği belirsiz cenazenin defnedilmeden önce çekilmiş fotoğrafları incelendi.

6 Şubat depreminde kaybolmuştu: Acı gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! 4

Cenazenin, İrem Karaca’nın annesi Duygu Karaca’ya ait olabileceği üzerinde duruldu. Bunun üzerine Adana’ya defnedilen İrem Karaca’nın 3 kardeşi, anneannesi, babaannesi ve annesi Duygu Karaca olarak defnedilen kişilerin mezarları ile İslahiye’de defnedilen kimliksiz kişinin mezarları açılarak DNA örnekleri alındı.

6 Şubat depreminde kaybolmuştu: Acı gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! 5

Alınan örnekler Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı’nda incelendi.Adli Tıp Kurumu Gaziantep Grup Başkanlığı’nın raporunda İslahiye’de kimliği belirsiz mezarın İrem Karaca’nın annesi Duygu Karaca’ya ait olduğu, Adana’da Duygu Karaca olarak defnedilen cenazenin ise İrem Karaca’ya ait olduğu tespit edildi.

6 Şubat depreminde kaybolmuştu: Acı gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı! 6
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

