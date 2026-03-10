"İçine koyduğum buzlar 4 gün boyunca erimedi" Stanley Soğutucu Çanta indirimde

Açık havada vakit geçirmeyi sevenler için gıdaların tazeliğini ve içeceklerin ideal ısısını korumak için soğutucu çantalar vazgeçilmez bir yardımcı. Piyasada sayısız seçenek bulunsa da Stanley, üstün yalıtım teknolojisi ve ikonik dayanıklılığı ile standart modellerin çok ötesinde bir performans sergiliyor. Eğer siz de her türlü koşula uyum sağlayacak ve size yıllarca eşlik edecek uzun ömürlü bir yol arkadaşı arıyorsanız Stanley soğutucuya göz atmadan geçmeyin!

Stanley Adventure Taşınabilir Soğutucu Çanta (28,3 l)

Yüksek yoğunluklu polietilen ve polipropilen karışımı dış kabuğu, güçlendirilmiş menteşe ve kilit sistemleriyle koşullarda bile üst düzey dayanıklılık sergileyen Stanley soğutucu, çift duvarlı gövde yapısı ve iç yüzeyindeki özel köpük yalıtımı sayesinde buz takviyesiyle tam 4 gün boyunca (96 saat) soğuk kalabiliyor. 28 litrelik geniş hacmi, yüksek yapısı sayesinde 2 litrelik şişeleri dik olarak alabilirken, toplamda 40 adet kutu içecek kapasitesiyle kalabalık grupların tüm ihtiyacını karşılıyor. Sadece bir soğutucu değil, aynı zamanda çok fonksiyonlu bir ekipman olan Stanley Adventure’ın kapak üzerindeki lastikli bölmesi termosunuzu güvenle taşımanıza imkan tanırken kapağı kapalıyken bir masa veya tabure olarak kullanmanıza da olanak sağlıyor. 6,1 kg ağırlığına rağmen ergonomik ve kalın üst tutacağıyla taşıma kolaylığı sunan ekipman, uzun hafta sonları ve sınır tanımayan yolculuklar için en güvenilir yol arkadaşınız olmaya aday.

Kullanıcılar ne diyor?

"Mükemmel! Kampanya duyurusunda aldım iyi ki almışım. Geniş hacimli, rahatlıkla kamplarda ve günlük hayatta kullanacağım. Kargolama ve paketleme çok iyiydi. Karavan, çadır için çok uygun, kalabalık aileler hiç düşünmeden uzun ömürlük alabilirler."

"Kullanışlı bir ürün, uzun yolda her zaman soğuk içecek tüketebiliyorsunuz. İçi dolu olduğunda 2 kişi taşımak daha rahat oluyor."

"Ürün 28 litre iç hacim için oldukça iri, duvarları ve kapağı epey kalın ancak bu sayede soğuk tutma performansı çok iyi, çok sağlam bir yapısı var, kulpları da ekstra sağlam. Kapağında yalıtım ve conta da var, alttaki su tahliye kapağı dışında kayıp yaşayabileceği hiç bir yer yok, o da oldukça küçük. İç yüzey plastiğinin parlak ve gözeneksiz bir yapısı var, bu sayede gıdaların kokusu sinmiyor. Aracımda biraz fazla yer ayırmak zorunda olmam dışında, oldukça memnunum."

