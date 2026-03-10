Otomobil uçuruma yuvarlandı, sürücüyü itfaiye kurtardı

Edinilen bilgilere göre kaza, Kahramanmaraş’ta Kayseri yolu üzerinde bulunan Gardiyan Okulu karşısında meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla Kahramanmaraş Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

