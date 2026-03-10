HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Güzeldere Geçidi’nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi’nde etkili olan tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Güzeldere Geçidi’nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Tüneli çıkışında etkili olan tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bölgede aralıklarla etkisini artıran kar yağışı ve kuvvetli rüzgârın oluşturduğu tipi, görüş mesafesini düşürerek trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle tünel çıkışında yoğunlaşan tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, araçlar zaman zaman yavaşlamak zorunda kaldı.
NYetkililer, bölgede hava şartlarının etkisini sürdürebileceğini belirterek sürücüleri takip mesafesine uymaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Güzeldere Geçidi’nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor 1

Güzeldere Geçidi’nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor 2

Güzeldere Geçidi’nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor 3

Güzeldere Geçidi’nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor 4

Güzeldere Geçidi’nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor 5

Güzeldere Geçidi’nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor 6

Güzeldere Geçidi’nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor 7

Güzeldere Geçidi’nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor 8

Güzeldere Geçidi’nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor 9

Güzeldere Geçidi’nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor 10

Güzeldere Geçidi’nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor 11

Güzeldere Geçidi’nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor 12

Güzeldere Geçidi’nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor 13

Güzeldere Geçidi’nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor 14

Güzeldere Geçidi’nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor 15

Güzeldere Geçidi’nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor 16

Güzeldere Geçidi’nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor 17
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Arnavutköy'de iftar çadırında yangınArnavutköy'de iftar çadırında yangın
Gaziantep’te 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandıGaziantep’te 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Van
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

İran 'kayıp' dedi, Netanyahu'dan fotoğraf geldi

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını tahmin etti! Tam 10 bin kez simüle edildi

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını tahmin etti! Tam 10 bin kez simüle edildi

Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Petrol fiyatları sert düştü: 4 yılın zirvesine çıkmıştı, bir günde indi

Arabada multimedya ekranlara ceza! CarPlay ve Android Auto yasak mı?

Arabada multimedya ekranlara ceza! CarPlay ve Android Auto yasak mı?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.