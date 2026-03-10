Güzeldere Geçidi’nde tipi trafiği olumsuz etkiliyor

Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Tüneli çıkışında etkili olan tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor. Bölgede aralıklarla etkisini artıran kar yağışı ve kuvvetli rüzgârın oluşturduğu tipi, görüş mesafesini düşürerek trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Özellikle tünel çıkışında yoğunlaşan tipi nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, araçlar zaman zaman yavaşlamak zorunda kaldı.

NYetkililer, bölgede hava şartlarının etkisini sürdürebileceğini belirterek sürücüleri takip mesafesine uymaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.



