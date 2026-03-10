HABER

Mardin’de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Mardin’de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kızıltepe ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada 52,96 gram eroin, 22,14 gram metamfetamin, 5,71 gram esrar, 2,15 gram kokain, 24 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 kurusıkı tabanca ile 2 kesici delici alet ele geçirildi. Operasyonda ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 700 TL ile 90 avroya da el konuldu. Yakalanan 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan paylaşımda, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği ve halkın huzur ile güvenliği için suç ve suçlulara yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği belirtildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Mardin
