İran'da ABD ve İsrail operasyonu! 30 kişi gözaltına alındı

İran İstihbarat Bakanlığı, ülke genelinde casusluk faaliyetlerine ilişkin operasyon düzenledi. Operasyonlarda ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 30 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırıları sürerken, İran İstihbarat Bakanlığı ülke genelinde yabancı ülkeler adına casusluk faaliyetleri yürüttüğü öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, farklı eyaletlerde gerçekleştirilen operasyonlarda ABD ve İsrail adına faaliyet yürüttüğü iddia edilen 30 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Basra Körfezi'nin güneyindeki iki ülke adına casusluk yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu bir kişinin Rezevi Horasan eyaletinde yakalandığı belirtildi. Söz konusu kişinin İran'ın askeri ve güvenlik alanlarına ilişkin bilgileri topladığı ve bu bilgileri ABD ile İsrail'e aktardığının tespit edildiği kaydedildi.

İran da ABD ve İsrail operasyonu! 30 kişi gözaltına alındı 1

BİLGİLERİ KARŞI TARAFA İLETTİ İDDİASI

İran'ın güneydoğu sınır hattında faaliyet gösteren bir terör örgütü üyesinin de ABD ve İsrail adına casusluk yaptığı iddiasıyla Sistan-Belucistan eyaletinde gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelinin askeri ve emniyet güçlerinin konumları ile savunma tesislerine ilişkin bilgileri topladığı ve bu bilgileri karşı tarafa ilettiğinin belirlendiği ifade edildi.

Ülkenin Kürdistan eyaletinde istihbarat birimleri ile İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) tarafından düzenlenen ortak operasyonda, ayrılıkçı bir terör örgütü üyesinin örgüt mensuplarına iletişim teçhizatı taşıdığı sırada yakalandığı bildirildi. Şüphelinin yanında bulunan özel iletişim cihazlarına el konulduğu belirtildi.

Aynı eyalette güvenlik birimlerince düzenlenen bir başka operasyonda ise bir terör örgütüne gönderildiği belirtilen silah sevkiyatı ele geçirildi. Sevkiyatta 10 adet Kalaşnikof tüfek, 21 şarjör ve 630 mermi bulunduğu kaydedildi. Olayla bağlantılı 2 kişinin gözaltına alındığı, 1 kişinin ise örgüt unsurları tarafından öldürüldüğü ifade edildi.

İran da ABD ve İsrail operasyonu! 30 kişi gözaltına alındı 2

Açıklamada ayrıca İsrail ile bağlantılı olduğu tespit edilen 19 kişinin de ülkenin 8 farklı eyaletinde gözaltına alındığı bildirildi. Şüphelilerden birinin 10 yıl yurt dışında kaldıktan sonra ülkeye döndüğü, güneybatıdaki bir eyalette silahlı bir hücre oluşturduğu ve başkent Tahran'da eylem hazırlığında olduğu sırada yakalandığı belirtildi.

Tahran'da düzenlenen bir başka operasyonda ise 6 kişinin daha gözaltına alındığı kaydedildi. Şüphelilerden 200'den fazla kesici alet, 5 kilogram uyuşturucu madde ve 200 litreden fazla alkollü içki ele geçirildiği açıklandı.

10 Mart 2026
10 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA

