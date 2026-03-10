HABER

Yer: Muğla! 15’inci yüzyıla ait: Ele geçirildi

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe’de, jandarma ekipleri tarafından 1 kişinin üzerinde yapılan aramada, 15’inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri kaplı Tevrat ele geçirildi. Gözaltına alınan M.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, ele geçirilen Tevrat’ın ise Muğla Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.U.’nun (56) elindeki Tevrat’ı satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Menteşe’nin Kötekli Mahallesi'nde yolda durdurulan M.U.’nun üzerinde yapılan aramada 15’inci yüzyıla ait olduğu değerlendirilen yaldızlı deri kaplı Tevrat ele geçirildi.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan M.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatı ile serbest bırakılırken, ele geçirilen Tevrat’ın ise Muğla Müze Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

