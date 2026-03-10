HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Evinin mutfağında kanlar içinde bulunmuştu! Kesik bilezik katili ele verdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yatalak annesine yemek hazırladığı sırada evinin mutfağında boğazı kesilmiş halde ölü bulunan Gül Dağ'ın katil zanlısı olduğu iddiasıyla komşu gözaltına alındı. Kadının takıları yüzünden öldürüldüğü öğrenilirken, bozdurulan kesik bilezikten yola çıkan polis zanlıyı yakaladı.

Evinin mutfağında kanlar içinde bulunmuştu! Kesik bilezik katili ele verdi

Olay, 27 Şubat'ta saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Çağlayan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı annesine bakan 63 yaşındaki Gül Dağ, mutfakta yemek hazırladığı sırada yere yığıldı. Sesler üzerine Dağ'ın annesi bağırarak yardım istedi. Yardım çığlığının ardından olay yerine gelen Dağ'ı kanlar içinde bulan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gül Dağ'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Evinin mutfağında kanlar içinde bulunmuştu! Kesik bilezik katili ele verdi 1

ALTINLARI KUYUMCUYA SATMIŞ

Olayın hemen ardından Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu dedektifleri harekete geçti. Uzman ekipler ile Cumhuriyet Savcısı yaptıkları incelemede kadının altınlarının olmadığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, mahallede bulunan tüm güvenlik kameralarını tek tek inceledi.

Olay saatinde ve olay yerinde belirlenen gölgeden yola çıkan ekipler, tespit ettikleri şahsın tüm adımlarını izledi. Belirlenen zanlının kuyumcuya giderek kesik bilezik bozdurduğu belirlendi. Tüm delillerin ardından harekete geçen ekipler, hayatını kaybeden kadının komşusu olduğu öğrenilen S.Ç. isimli şahsı gözaltına aldı. Zanlı suçlamaları kabul etmezken, adliyeye sevk edildi.

10 Mart 2026
10 Mart 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Muğla! 15’inci yüzyıla ait: Ele geçirildiYer: Muğla! 15’inci yüzyıla ait: Ele geçirildi
Kurbanları arasında manav, bahçıvan, lokanta işletmecisi ve taksiciler varKurbanları arasında manav, bahçıvan, lokanta işletmecisi ve taksiciler var

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
cinayet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran yeni füzelerini açıkladı: Bugün ABD ve İsrail saldırısında kullanıldı

İran yeni füzelerini açıkladı: Bugün ABD ve İsrail saldırısında kullanıldı

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Trump: "Savaşın büyük ölçüde tamamlandığını düşünüyorum"

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını tahmin etti! Tam 10 bin kez simüle edildi

Yapay zeka Galatasaray-Liverpool maçını tahmin etti! Tam 10 bin kez simüle edildi

Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Celal Karatüre sessizliğini bozdu

Akaryakıta zam geldi, tabela yine değişti

Akaryakıta zam geldi, tabela yine değişti

Arabada multimedya ekranlara ceza! CarPlay ve Android Auto yasak mı?

Arabada multimedya ekranlara ceza! CarPlay ve Android Auto yasak mı?

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.